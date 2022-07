Ilary Blasi si mostra così in spiaggia: attenti al dettaglio che non passa inosservato

Ascolta questo articolo

Il comunicato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato qualcosa che nessuno si sarebbe minimamente aspettato. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“– questa è stata la frase usata da Ilary Blasi nel comunicato dell’11 luglio scorso in cui clamorosamente annunciava la fine di una storia d’amore durata 20 anni e con 17 di matrimonio. Durante la loro storia la coppia ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il più grande come si sa gioca nella Roma, mentre la secondogenita Chanel è sparita per diversi giorni dai social dopo l’annuncio della separazione, salvo poi tornare con un messaggio su Tik Tok che ha fatto discutere molto i fan, e ci si è chiesti se la frase usata dalla giovanissima sia stata proprio rivolta al padre o comunque alla situazione tra i genitori. In queste ore la stessa Ilary Blasi si è mostrata ai fan, i particolari non sono passati inosservati.

Ilary Blasi in spiaggia

Subito dopo la separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi come si sa si è concessa una lunga vacanza in Tanzania, dove ha trascorso del tempo assieme ai suoi figli, ovvero Cristian, Chanel e Isabel. Qui la showgiril ha trascorso il suo tempo tra safari e relax, con alcuni momenti anche sulle spiagge tropicali della zona.

Negli scorsi giorni Ilary è tornata in Italia ed ha fatto la sua comparsa sulle spiagge di Sabaudia, nota località marittima situata vicino Roma, dove negli scorsi anni si è recata assieme al marito Francesco Totti. In queste ore un particolare della stessa Ilary non è passato inosservato ai fan, sempre molto attenti.

Nella foto Ilary si è mostrata assieme alla figlioletta Isabel, mostrando un costume kimono zebrato. Isabel invece aveva un costumino arcobaleno. Il momento per la showgirl è molto particolare, e a quando pare lo stesso Totti sarebbe già andato a convivere con quella che pare sia la sua nuova fiamma, ovvero Noemi Bocchi.