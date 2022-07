Ilary Blasi senza trucco e parrucco: non l’avete mai vista così: le foto

Ascolta questo articolo

Negli scorsi mesi non si è fatto altro che parlare della crisi di coppia tra Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. Secondo quanto riportato da Dagospia, che lanciò la notizia di gossip in questione, i due erano in crisi a causa di un tradimento che l’ex capitano della Roma avrebbe perpetrato proprio nei confronti della moglie. Tra l’altro i media avevano spiegato addirittura che la coppia fosse ormai sull’orlo della seperazione. Prpproo in queste ore sulla questione è arrivata una notizia bomba.

Benchè lo stesso Totti avesse smentito la crisi con la moglie, in queste ore è arrivata la notizia che la Blasi e l’ex capitano della Roma stiano per lanciare un comunicato ufficiale congiunto in cui si annuncia appunto la separazione. Ma in queste ore la Blasi, reduce dalla conduzione de l’Isola dei Famosi, ha pubblicato una foto che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Ilary Blasi, bellissima senza trucco

Nonostante il periodo personale, la Blasi ha condotto l’Isola dei Famosi in modo egregio. L’edizione del 2022 è stata vinta dall’attore Nicolas Vaporidis, che sin dall’inizio ha mostrato grandissima leadership ed è stato molto apprezzato dal pubblico a casa. Alcuni protagonisti hanno invece fatto le valigie anzitempo anche a causa di alcuni problemi di salute, immancabili come ogni anno sull’isola in Honduras.

Al momento Mediaset ha annunciato che l’Isola dei Famosi tornerà il prossimo anno, ma ancora non è chiaro se a condurla sarà ancora la bella showgirl. In questi giorni di relax post trasmissione la Blasi ha pubblicato alcune sue foto, e una in particolare ha colpito moltissimo i fan, che non si aspettavano di vedere così la Blasi.

Ilary ha deciso quindi di mostrarsi nature, senza trucco, appena svegliata. La foto ha fatto immediatamente il giro della Rete, e i fan hanno potuto vedere come la Blasi sia bellissima anche senza make-up. Nell’immagine ilary ha sfoggiato il suo crop top in crochet, abbigliamento perfetto per l’estate.