Ilary Blasi riparte dai suoi figli. Con loro mano nella mano in Tanzania

Ascolta questo articolo

Ilary Blasi ha deciso di staccare e allontanarsi dal tam tam mediatico che in questi ultimi giorni l’ha messa sotto ai riflettori del gossip, non appena sia lei che l’ex marito Francesco Totti hanno dato l’annuncio della loro decisione di separarsi e intraprendere due strade di vita completamente diverse.

La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è partita alla volta della Tanzania, con i suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel, forse anche per proteggere loro stessi dalla morbosa curiosità che, forse non giustamente ma inevitabilmente, si è creata intorno alla coppia.

La foto di Ilary Blasi con i suoi tre figli in Tanzania

Una volta raggiunta l’Africa, però la Blasi non ha scelto un silenzioso “no comment”, anzi sul suo profilo Instagram sta documentando ampiamente il loro soggiorno con storie che mostrano il lussuoso resort e il fantastico panorama che si gode dalla struttura. Non solo, ha voluto anche condividere con i suoi followers una foto in cui si vede Ilary di schiena con i suoi tre figli, mano nella mano, passeggiare sulla spiaggia.

Un’immagine che lascia poco spazio alle interpretazioni e vale più di mille parole: la sua intenzione è più che chiara e cioè è quella di ricominciare un nuovo cammino, tenendosi acconto l’amore più prezioso che ha nella sua vita, i suoi figli appunto. La Blasi vuole ripartire da lì, per poi ritrovare la serenità che nell’ultimo periodo sembrava aver perso. Insieme a loro, anche la sorella Silvia che, insieme all’altra sorella Melory, ha fatto scudo a Ilary proteggendola in questo momento così delicato per lei.

Altro discorso per Francesco Totti che, al contrario dell’ex moglie, ha scelto la via del silenzio eclissandosi totalmente e non rilasciando alcuna dichiarazione circa le voci di un suo flirt con Noemi Bocchi, la 34enne romana della quale si sarebbe innamorato perdutamente