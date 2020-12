Ilary Blasi prende in giro Barbara D’Urso: le frecciatine della moglie di Totti

Ilary Blasi è da un po’ che manca dal piccolo schermo. La conduttrice Mediaset però, sembrerebbe essere pronta con la conduzione de “L’isola dei famosi”, che dovrebbe andare in onda la prossima primavera. In attesa di tornare in tv, Ilary è sbarcata su Instagram e dal social sta conducendo il format “Fashion or Trashion” dove commenta i look dei personaggi famosi.

La Blasi è supportata dall’aiuto di esperti di moda e proprio durante l’ultima puntata, a finire sotto la lente di ingrandimento è stato l’outfit di Barbara D’Urso. Non solo, la moglie di Francesco Totti ha lanciato delle vere e proprie frecciatine ad indirizzo della sua collega. Già in apertura, Ilary prima di mostrare le foto della D’Urso, ha dichiarato: “Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto“.

Parlando di filtri, il riferimento era al fatto che Barbarella appare spesso sui social servendosi dei famosi filtri. Come se non bastasse, la Blasi ha proseguito, aggiungendo: “Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni“. Anche in questo caso, la conduttrice ha sottolineato come la sua collega entri tutti i gironi nelle case degli italiani, grazie a ben 3 trasmissioni che conduce su Canale 5.

Che siano frecciatine simpatiche o vere e proprie stoccate? Sicuramente Ilary è un personaggio molto alla mano, c’è stato però anche chi ha visto nel suo atteggiamento un certo livore. Sicuramente la D’Urso è sempre presente sul piccolo schermo, mentre Ilary è ormai ai box da un anno e come se non bastasse, sembrerebbe che il “Grande Fratello Nip” sia pronto e dunque andrebbe a sostituire l'”Isola dei famosi”, che così facendo slitterebbe ancora e la cui prossima edizione vede proprio la Blasi in pole position per la conduzione.

La sensazione è che Barbarella avrebbe soffiato il posto proprio a Ilary. Di certo i segnali che tra le due possa non scorrere buon sangue, non mancano. Già nel 2018, la D’Urso aveva attaccato la Blasi durante la conduzione del “Grande Fratello Vip”. A detta di Carmelita, la signora Totti non era molto severa con i gieffini. Adesso un nuovo scontro è in atto, come reagirà Barbara alle accuse di Ilary? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.