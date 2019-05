Ilary Blasi parte per Lourdes insieme ai malati bisognosi

Ilary Blasi ha lasciato tutti basiti e senza parole prendendo una decisione molto forte e che sicuramente le fa onore. La conduttrice infatti, finiti i suoi progetti lavorativi, ha deciso di concedersi un viaggio a Lourdes come volontaria e accompagnatrice di alcuni malati in un pellegrinaggio per il loro percorso spirituale.

Subito dopo Pasqua, ma soprattutto dopo aver concluso il suo lavoro per quanto riguarda il “Grande Fratello Vip“, la moglie di Francesco Totti è partita alla volta della Francia in compagnia di una sua carissima amica. Un viaggio spirituale che servirà ad Ilary nella ricerca di sé stessa, mentre Francesco sembra essere rimasto a Roma per prendersi cura dei loro tre figli.

Sembra dunque che Ilary sia diventata a tutti gli effetti una “dama“, ovvero una donna che, vestita come le suore laiche, passa la sua giornata nella penitenza, nella preghiera, nella carità e nella vicinanza e accompagnamento dei malati che decidono di raggiungere questi luoghi di culto. A rendere nota la notizia è stato il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, che ha spiegato ciò che Ilary era pronta ad affrontare una volta arrivata in Francia.

Infatti chi decide di intraprendere questo viaggio di solidarietà deve spogliarsi degli abiti, dei trucchi e di tutto ciò che è considerato superfluo, dal momento che le persone malate hanno costante bisogno di attenzioni ma soprattutto di serenità. Un’azione che sicuramente non passerà inosservata ed infatti molti utenti si sono già riversati sul profilo Instagram della Blasi per congratularsi con lei.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, la conduttrice del “Grande Fratello Vip” e non solo, potrebbe tornare presto in televisione con un nuovissimo programma nel quale sarà affiancata dal collega Teo Mammucari. I due avevano già collaborato nella conduzione de “Le Iene” e sicuramente anche questo show su Canale 5 sarà un successo assicurato.