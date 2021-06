Ilary Blasi parla de "L’isola dei famosi": "Sono pronta per fare il bis"

Ilary Blasi è stata la conduttrice della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5, insieme a Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. La moglie di Francesco Totti prende il posto di Alessia Marcuzzi, che negli ultimi anni ha registrato degli ascolti molto bassi a causa di alcune vicende capitate attorno al programma.

A poche ore dalla finale ha rilasciato una intervista a Giuseppe Candela de “Il Fatto Quotidiano” in cui fa il bilancio del suo primo anno trascorso negli studi di Canale 5. Ilary Blasi rivela di essere molto felice per come sono andate le cose, per questo motivo non esclude di poter condurre anche la prossima edizione.

L’intervista rilasciata da Ilary Blasi

Parlando dei suoi inizi di carriera afferma di dover ringraziare Fabio Fazio, dal momento che ha avuto una enorme opportunità di poter stare il primo anno negli studi di “Che tempo che fa” prima di abbandonare la trasmissione per la nascita del suo primogenito. In seguito ottiene una enorme opportunità con il “Festival di Sanremo 2006” venendo chiamata direttamente da Giorgio Panariello, e nonostante sia stata una edizione molto difficile a causa delle critiche ammette di avere dei bei ricordi su quella avventura.

Ritornando invece negli ultimi anni dichiara di non essersi mai pentita di aver lasciato il “Grande Fratello Vip” rilasciando poi un complimento ad Alfonso Signorini per aver dato un suo segno al reality: “In quel genere è bravo, non saprei farlo come lo fa lui”.

Parla de “L’isola dei famosi”, escludendo una presunta rivalità con Alessia Marcuzzi: “È stata una stagione faticosa per tutti perché la pandemia ha inevitabilmente inciso. È stata la mia prima edizione, è un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello. Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio, chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza. Faticosa e complicata ma l’abbiamo portata a casa”.

Parlando dei suoi compagni d’avventura definisce Iva Zanicchi come una persona che sa fare benissimo la televisione, mentre su Tommaso Zorzi dichiara di essersi appoggiata molto a lui per la sua vasta conoscenza dei social network. Su Elettra Lamborghini invece ammette senza problemi che si è trovata molto spaesata negli studi di Mediaset, siccome anche lei è più abituata dinanzi ai social. Giustifica invece le iniziali problematiche avute dall’inviato Massimiliano Rosolino, in cui sottolinea che ha sentito molto la mancanza della sua famiglia e non essendo il suo lavoro principale ha avuto qualche difficoltà in più.

Parlando del suo futuro non esclude che possa ricondurre nuovamente “L’isola dei famosi” nella prossima edizione: “Da qui a un anno le cose possono cambiare ma sarei pronta per il bis“.