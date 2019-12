Ilary Blasi: "Nuovo arrivo in famiglia Totti"

Per i followers di Ilary Blasi forse, la scelta di adottare una gattina, non è arrivata in modo del tutto inattesa: i più informati, infatti, raccontano che da tempo la conduttrice aveva messo gli occhi su questa particolare razza felina: lo Sphynx Canadian. E nelle ore scorse è arrivato l’annuncio: in un post, Ilary, presenta la new entry della famiglia Totti.

E mentre l’ex calciatore della Roma cerca in tutti i modi di convincerla ad allargare la famiglia, con un altro cucciolo umano, la Blasi si scatta selfie con il gattino la cui principale caratteristica è quella di non presentare alcun pelo sul suo mantello. La gattina, stando a quanto rivelato dalla conduttrice, si chiamerebbe Donna Paola.

“Vi presento Donna Paola“, scrive Ilary nel suo post su Instagram, per accompagnare la foto che la ritrae insime alla felina. La scelta, ponderata insieme ai suoi bambini, come dichiarato dalla donna, sembra rendere tutti molto felici. Lo Sphynx è un gatto particolare: esso, infatti, essendo “nudo” genera meno problematiche nei soggetti allergici al pelo dei gatti e, per il medesimo motivo, non sporca in casa.

Il costo però, essendo un esemplare piuttosto raro, è molto elevato: esso parte da una cifra che si aggira sui 1500 euro ma, qualora il pedigree fosse quello di un possibile campione, il prezzo può salire anche di diverse centinaia di euro. Anche il carattere dei gatti di questa razza, stando a quanto riferito dagli esperti, è diverso da quello degli altri felini: lo Sphynx è allegro ed intelligente, ma non diffidente.

Inoltre, questa particolare razza felina, sarebbe caratterizzata da un’indole molto coccolona ed entusiasta. Adottare uno Sphynx, quindi, sembrerebbe stata la scelta giusta per Ilary Blasi e Francesco Totti che, insieme ai tre biondissimi bambini, starebbero cercando il quarto, allargando ancora di più la loro bella famiglia.