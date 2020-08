Ilary Blasi nella bufera: "Facciamo festa?!’"

Questa rovente estate 2020 che ormai volge al termine, è stata affrontata nella maniera più sbagliata da vip, personaggi famosi e persone comuni. La pandemia da Coronavirus non si è mai arenata in Italia e sebbene ci sia stata una diminuzione dei contagi, il virus ha continuato a circolare indisturbato. Il Governo ha allentato le misure restrittive, ma la riduzione è stata in realtà percepita come annullamento.

Difatti moltissime persone non hanno rispettato l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, di distanziarsi almeno un metro gli uni dagli altri ed evitare assembramenti sociali. La situazione dunque è nuovamente preoccupante, con la curva dei contagiati che ha subito un’impennata importante e decisamente allarmante.

Proprio quando il ministro della salute Roberto Speranza ha disposto la chiusura di tutte le discoteche, sia all’aperto che al chiuso, la conduttrice Ilary Blasi si è resa protagonista di un gesto che ha fatto infuriare e non poco, molte persone. La moglie di Francesco Totti, ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto che la ritrae intenta a scendere le scale di un locale.

Il post ha suscitato polemiche soprattutto a causa della didascalia, che recita: “Facciamo festa?!“. In un momento abbastanza complicato per l’Italia, in cui si è tornati ad imporre misure più rigide, la Blasi ha in qualche modo “invocato” l’assembramento. Subito sono arrivati i commenti da parte dei followers, che hanno fatto notare alla conduttrice che non è il periodo adatto a fare questa gran festa.

Altri ancora hanno rimarcato il mutamento della situazione in negativo e dunque la disposizione della chiusura di tutti i locali. C’è stato inoltre chi le ha detto che così facendo lancia un messaggio sbagliatissimo. Insomma, un semplice scatto che con ogni probabilità è stato postato solo nel momento sbagliato, ha scatenato diverse polemiche il cui bersaglio è stata proprio Ilary Blasi. Quest’ultima dal canto suo, non ha risposto alle critiche ricevute.