Ilary Blasi nei guai: interagisce con un venditore abusivo in un video di Totti

Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva e moglie di Francesco Totti, è stata recentemente sorpresa sulla spiaggia di Sabaudia, sul litorale laziale, mentre interagiva con un venditore abusivo, straniero e palesemente non autorizzato. Ma non solo. A tradire la 38enne romana è stato proprio il suo affezionato coniuge, che ha pubblicato a sua insaputa un video sui social network.

Mentre la guardia di finanza si impegna ad operare in maniera capillare lungo le spiagge italiane, sequestrando merce abusiva venduta dagli ambulanti, la conduttrice Ilary Blasi non sembra rispettare l’ordinanza che vieta l’acquisto di merce venduta illegalmente. Sebbene si vìolino le norme sul commercio, la moglie del capitano Francesco Totti è apparsa in un video su Instagram, intenta a fare shopping da un vu cumprà.

Alcuni giorni fa la famiglia Totti si è recata a Sabaudia, nota località balneare, per trascorrere un piacevole pomeriggio in riva al mare, come una qualsiasi famiglia italiana. Tuttavia, gli attenti followers dell’ex capitano della Roma, hanno segnalato sui social un comportamento scorretto, adottatto da Ilary Blasi.

Numerosi utenti di Instagram si sono scatenati contro la conduttrice Mediaset a seguito della pubblicazione del filmato postato da Francesco Totti. La verace 38enne è stata accusata dai fan di stare effettuando acquisti illegali, scegliendo capi d’abbigliamento presso un venditore abusivo sulla spiaggia.

Un numero altrettanto elevato di followers ha criticato Ilary Blasi poiché, con la sua ricchezza economica, non avrebbe la necessità di acquistare presso gli ambulanti per risparmiare denaro. Ciononostante, tra gli internauti che si sono pronunciati sul video incriminato, in tanti si sono prodigati a spalleggiare e difendere il gesto compiuto dalla Signora Totti.

Non è ancora chiaro se Francesco Totti abbia voluto smascherare intenzionalmente la sua dolce metà o se non si sia reso conto della gravità della sua azione. Aver ripreso Ilary Blasi con lo smartphone mentre era assorta e totalmente concentrata a fare shopping sulla spiaggia potrebbe costargli caro.