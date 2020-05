Ilary Blasi mostra la cameretta di Francesco Totti

Da quando la famosa conduttrice Ilary Blasi è atterrata sulla nota piattaforma social Instagram, le visualizzazioni ad ogni sua foto e ad ogni sua storia sono sempre garantite da migliaia di fan, sia della donna che anche di tutta la famiglia Totti. In particolar modo, in molti seguono Ilary, ma in realtà sono fan del marito Francesco Totti.

Non essendo infatti Francesco molto assiduo nel pubblicare e condividere fatti di vita vissuti, sono tanti i suoi fan che hanno optato per seguire la moglie, per poi avere maggiori aggiornamenti sul marito; e pare che abbiano fatto bene. Infatti molto spesso Ilary pubblica storie e foto che riguardano Francesco ed i suoi figli.

A questo giro Ilary, attraverso un video, ha mostrato ai fan la cameretta dove ha vissuto Francesco prima di sposarla; la donna riprende il letto e alcune fotografie incorniciate nelle quali appare un giovane Totti in pose da modello. Ilary, alla visione di queste foto, non ha potuto non ridere, affermando: “Faceva anche il modello“, commentando divertita le immagini.

Totti oggi abita a Roma in zona Eur, in un lussuoso attico al 27esimo piano di un grattacielo, ma all’epoca dei suoi esordi il giovane ragazzo viveva insieme ai genitori e al fratello in una casa a Porta Metronia e poi nel quartiere residenziale dell’Axa, vicino a Ostia. Una volta che Francesco spiccò il volo, tutti si trasferirono nel quartiere Axa, in una villa trifamiliare, dove Ilary ha ripreso il video che ha pubblicato.

La famiglia Totti è una delle famiglie più amate della capitale; sono tanti i fan che si aggiornano costantemente sugli spostamenti della famiglia, su Francesco, e molti ragazzi seguono anche la giovane Chanel, che pare sia molto famosa sulla piattaforma Tik Tok, molto in voga tra i giovanissimi. Di certo Ilary contribuisce ad aggiornare i tanti fan, che apprezzano ogni piccolo aspetto della famiglia Totti.