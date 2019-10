Ilary Blasi, l’incidente hot che ha fatto il giro del web

Ilary Blasi, nota conduttrice e moglie dell‘ex calciatore e dirigente della Roma, Francesco Totti, è stata protagonista di un incidente hot che subito ha fatto il giro del web. Ilary che ha deciso di rinunciare alla conduzione del Grande Fratello Vip e Le Iene, per dedicarsi unicamente alla conduzione di Eurogames insieme ad Alvin, è molto più presente sui social rispetto al passato.

Francesco e Ilary che stanno insieme da ormai quasi venti anni e hanno tre figli, Christian, Chanel e Isabel, rappresentano una delle coppie più belle e più longeve del mondo dello spettacolo. La loro presenza sui social è diventata molto più attiva, con profili Instagram che gestiscono autonomamente. Se Francesco dopo il doppio sofferto addio alla Roma, ha deciso al momento di tuffarsi nel mondo dello spettacolo, partecipando come concorrente al nuovo reality show, Celebrities Hunted, Ilary è felice di riproporre un moderno “Giochi senza frontiere“.

La coppia, che ha in cantiere il progetto di dar vita a “Casa Totti“, una moderna “Casa Vianello“, nella quale raccontare i momenti della vita quotidiana, ha iniziato con il raccontare sui social l’estate vissuta con amici, famiglia e figli tra un bagno al mare e una passeggiata in barca. Il racconto è avvenuto attraverso le stories Instagram.

E proprio queste ultime sono state il motivo dell’incidente hot che ha visto Ilary protagonista qualche giorno fa. La Blasi, prima della messa in onda di una nuova puntata di Eurogames, ha filmato i momenti vissuti in camerino, mentre preparava un nuovo look, in accappatoio, con delle stories Instagram e mentre alzava la gamba, come per dare un calcio, è stata costretta a coprirsi le parti intime, proprio perchè era in accappatoio.

Inutile dire che il video virale ha subito fatto il giro del web e i numerosissimi fan della conduttrice -soprattutto gli uomini- avranno sicuramente apprezzato. Chissà cosa avrà pensato Francesco Totti di questo incidente che ha visto la moglie coinvolta, che l’ex capitano sia stato geloso? O semplicemente si sia divertito? Francesco che segue molto Ilary mentre è al lavoro probabilmente era nascosto nel camerino e presente durante il momento incriminato.