Ilary Blasi, le ciabatte e calzini griffati hanno un costo esagerato

Ascolta questo articolo

Da due giorni non si parla ormai di altro, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. 17 anni di matrimonio molto intensi sempre sotto la luce dei riflettori mediatici, sarà difficile per tutti immaginarli ora separati o addirittura in compagnia di altri compagni.

Per sfuggire al prevedibile caos mediatico innescato dal comunicato ufficiale di lunedì, la show girl è partita insieme ai figli per un safari in Africa. Prima di imbarcarsi per il lungo viaggio, Ilary Blasi si è fatta ritrarre seduta sulla valigia e con indosso un paio di ciabatte e dei calzini veramente costosi: ecco di che cifre parliamo.

Ecco quanto valgono

Ilary Blasi ed i suoi 3 figli passeranno qualche giorno di totale relax e spensieratezza, prima di fare poi ritorno alla vita di tutti i giorni in Italia, dove saranno nuovamente travolti da questa ondata mediatica. Poco prima di prendere l’aereo per lo scenario paradisiaco del Zanzibar, la show girl non ha mancato di regalare ai fan una foto per immortalare il momento.

A suscitare l’attenzione di tutti è questa volta un look inedito, è balzato subito all’occhio il paio di ciabatte che indossa insieme agli stravaganti calzini. In realtà, si tratta di roba griffata di enorme valore, i sandali a doppia fascia di Gucci costano 590 euro, mentre i calzettoni verdi e bianchi della collezione Adidas per Gucci hanno un valore di 150 euro. Tra l’altro quello delle ciabatte con i calzini è un trend che si sta diffondendo nelle ultime settimane; un’appasionata di moda come la show girl non poteva non seguirlo.

Per il resto la nota conduttrice de ‘L’Isola dei famosi’ è parsa come al solito bellissima, anche se non vestita in modo appariscente come nelle sue serate televisive. Ilary Blasi mostra un certo fascino anche in tuta, a completare il suo abbigliamento una felpa over con il cappuccio in verde smeraldo e un paio di pantaloni della tuta grigi.