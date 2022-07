Ilary Blasi, la notizia viralissima: "Insieme al big di Amici di Maria De Filippi.."

Ascolta questo articolo

Nel tardo pomeriggio di ieri una delle coppie più celebri in Italia, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, ha annunciato a tutti la loro separazione definitiva. Dopo 17 anni di matrimonio hanno deciso di dirsi addio, anche se, come ha puntualizzato l’ex attaccante, continueranno a sentirsi e a collaborare per occuparsi dei loro tre figli.

Subito dopo il comunicato della coppia, i giornali di gossip hanno iniziato a sbizzarrirsi in merito ai presunti nuovo flirt di entrambi. Pare che Ilary Blasi sia impelagata in una conoscenza piuttosto intima con un volto noto del talent show di canale 5. E’ molto più giovane di lei e pare si siano già visti in più occasioni: ecco di chi parliamo.

La nuova fiamma

Dopo mesi di voci sempre più insistenti in merito alla loro crisi, alla fine l’ufficialità è arrivata davvero. Le loro strade si dividono per sempre, Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia. Nonostante abbiano pregato la stampa di evitare speculazioni nelle loro vite private, non è passato molto tempo prima che trapelassero nuove indiscrezioni circa la loro vita privata.

Pare, infatti, che la show girl abbia perso la testa per un aitante ballerino, ex protagonista del talent show Amici. Si tratta di Alessio La Padula, ben 15 anni più giovane di lei, che avrebbe avuto modo di conoscere personalmente lo scorso anno in occasione del programma Star in the Star, ai quali entrambi presero parte. Naturalemente in vesti diverse, in quanto il ballerino faceva parte del corpo di ballo insieme ad Elena D’amario, sua ex fiamma.

Secondo quanto rivelato dal Re del Gossip Alfonso Signorini, si vocifera che a causare la crisi tra i due sia stata la scoperta di alcuni messaggi compromettenti nel cellulare della show girl, probabilmente proprio con questa conoscenza. Ad ogni modo alcuni indizi interessanti ci sono, un utente ha segnalato che i due si mettono continuamente like e in un’occasione Santori ha perfino commentato con un cuore.