Ilary Blasi, la bomba di Dagospia: "Notti brave a Milano, beccata con.."

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi negli scorsi giorni ha annunciata la fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Un matrimonio da favola durato 17 anni che si è disintegrato come neve al sole in pochissimi mesi. Nel mondo del gossip pare che tutti sapeessero già da tempo che le cose tra i due non andassero per il verso giusto.

Totti ha parlato di una decisione molto sofferta, fatta esclusivamente per proteggere i figli, così come ha confermato la stessa Ilary. “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli” – così aveva scritto Totti nel suo comunicato ufficiale che annunciava la separazione. Dagospia in queste ore ha lanciato una nuova notizia bomba per quanto riguarda la conduttrice Ilary Blasi.

Ilary Blasi, “notti brave a Milano”

In questi giorni la showgirl ha deciso di staccare un pò la spina dopo un momento a dir poco delicato, per cui ha deciso di volare in Tanzania assieme ai suoi tre figli, ovvero Cristian, Chanel e Isabel, tutti avuti dalla relazione con Francesco Totti. Dopo una lunga vacanza la Blasi è tornata a Roma.

In Tanzania Ilary è stata ospite presso un resort di lusso e ha diviso le sue giornate sia sulle bellissime spiagge del Paese in questione, sia tra safari ed escursioni nella natura incontaminata. Molti gli scatti che Ilary ha pubblicato sui suoi profili social che mostrano i posti in cui è stata assieme ai figli.

Come si sa la notizia della separazione era stata lanciata nei mesi scorsi da Dagospia, il giornale di gossip diretto da Roberto D’Agostino, che aveva parlato di crisi di coppia tra Francesco e Ilary. I due avevano provato a smentire le voci, ma dopo settimane la verità è venuta a galla. Proprio il giornale di gossip in queste ore ha svelato nuovi retroscena sulla Blasi, la quale in passato sarebbe stata protagonista di serate movimentate a Milano. “A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche” – così scrive Dagospia.