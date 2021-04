Ilary Blasi, ipotesi di un quarto figlio e fidanzamenti di Christian e Chanel: "Non sono gelosa"

Sono quaranta per la famosa presenatatrice de “L’isola dei Famosi” e moglie di Francesco Totti; si parla ovviamente di Ilary Blasi. Una carriera ben avviata e ricca di soddisfazioni, una marito esemplare a una famiglia bellissima e numerosa, questi sono i veri traguardi per Ilary che, in poco tempo, ha saputo farsi amare dal pubblico da casa e sui social.

In una recente intervista al settimanale “Chi” in occasione dei suoi quarant’anni, la presentatrice parla un po’ a ruota libera, variando argomenti come i fidanzati dei suoi figli, della sua carriera e dell’ipotesi di un quarto figlio, ma andiamo con ordine.

Quarto figlio per Totti e Ilary? La risposta

Erano in tanti a vociferare l’ipotesi di un quarto figlio per la coppia, d’altro canto lo stesso calciatore non aveva mai fatto mistero di aver sempre voluto una famiglia molto numerosa, ma Ilary risponde in tema: “Mah, tre mi sembra un bel numero, ma poi che ne so? A queste cose non ci si deve neanche pensare così tanto. Penso, però, che se si allentano un pochino le misure di sicurezza e possiamo viaggiare, allora si apra un’altra fase per noi come coppia“.

A proposito di figli, sembra che Chrstian e sua figlia Chanel, nonostante siano ancora dei ragazzini, entrambi i ragazzi sembrano ampiamente fidanzati, in balia delle loro prime storie d’amore. Anche a questo mamma Ilary risponde: “Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa. Sono ancora piccoli. Ma di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel? Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanzata e si lascia, sono ragazzini“.

In ultimo si parla sui festeggiamenti dei suoi “anta”, affermando che per adesso non è il momento di fare party o festeggiamenti in grande; si accontenterà di una semplice torta in compagnia della sua famiglia e nulla di più. Quando verrà il momento, ha poi aggiunto la conduttrice, sarà la prima a voler fare feste, come ha sempre amato fare.