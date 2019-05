Ilary Blasi insultata su Instagram. Francesco Totti corre in sua difesa

Francesco Totti non ha potuto rimanere in silenzio difronte ad un detrattore che, su Instagram, ha insultato e anche pesantemente sua moglie Ilary Blasi. L‘ex capitano della Roma ha infatti risposto a tono difendendo a spada tratta l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip che oltretutto non sembra essere molto attiva sui social.

Ilary, infatti, pubblica raramente scatti che riguardano la sua vita privata e quella della sua famiglia preferendo però lo shooting fotografico e le foto patinate. Nelle scorse settimane, però, la Blasi ha iniziato a postare sul proprio profilo Instagram alcune immagini particolari e in occasione del suo compleanno, ha altresì scritto una dedica per Francesco.

Con il suo ritorno su Instagram, Ilary si è ritrovata a fare i conti con gli haters che, in questa occasione, hanno deciso di scagliarsi contro di lei in maniera molto pesante. Un utente infatti, commentando la foto nella quale Ilary sta giocando assieme alla figlia Isabel, ha scritto “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio in estetica. Sei diventata un mostro, come rovinarsi. Sei una povera ignorante”.

E’ stato in questo frangente che Francesco Totti ha preso le difese della moglie e, senza tanti peli sulla lingua, ha chiosato “E tu sei un demente” con il sostegno di migliaia di follower che non hanno perso tempo e hanno immediatamente cliccato like. Francesco ed Ilary sono sposati dal 2005 e sono sicuramente una delle coppie più affiatate del mondo della televisione.

Sono passati molti anni infatti, da quando il capitano della Roma dopo un gol, si tolse la maglia mostrando l’ormai famosa scritta “sei unica” e sperando che la Blasi, all’epoca letterina di Passaparola si accorgesse di lui. Da allora sebbene i due siano riservati e spesse volte lontani dai riflettori hanno instaurato un legame solidissimo ma soprattutto indissolubile che non è stato scalfito nemmeno dai pettegolezzi.