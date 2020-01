Ilary Blasi in topless su Instagram: lo scatto manda in visibilio il web

Ilary Blasi ha salutato l’arrivo del nuovo anno in vacanza, alle Maldive con tutta la famiglia. Oltre al marito Francesco Totti e ai loro tre bambini, Christian, Chanel e Isabel, con loro erano presenti anche mamma Daniela e papà Roberto, i genitori di Ilary. La famiglia Totti/Blasi si è concessa una vacanza da sogno, extra lusso, nelle cristalline acque delle Maldive.

Dopo aver trascorso il Natale a casa, in compagnia di famiglia e amici, la famiglia più bella e longeva appartenente al mondo dello spettacolo, si è rilassata tra tintarella, tuffi al mare e in piscina e tanto divertimento e relax. Ospiti del “Baglioni resort” non sono stati però solo i coniugi Totti e prole, difatti hanno trascorso l’arrivo del nuovo anno, nello stesso luogo, anche il conduttore Ezio Greggio, l’attore Pierfrancesco Favino e il calciatore Mauro Icardi con la sua Wanda Nara, i quali si sono divertiti in compagnia di Totti tra tuffi sincronizzati in piscina e partite di pallavolo.

Sia Ilary che Francesco sono diventati da poco social e non perdono occasione per mostrare la loro quotidianità ai fan. Entrambi attraverso le Instagram storie hanno documentato il loro viaggio e sul profilo di Ilary è apparsa una foto che la ritrae in bichini, senza reggiseno e con le mani che le coprono il seno.

Il fisico sfoggiato dalla signora Totti è da dieci e lode, con delle curve da sballo che hanno infiammato il web e mandato in visibilio il milione di follower che la segue. In tanti hanno commentato lo scatto, scrivendo: “Apperò la Blasi…” e ancora: “Perfettamente perfetta“, c’è stato chi ha osato di più dichiarando: “Fa vedere qualcos’altro“, “Che fantasista“.

Oltre allo scatto hot, Ilary ha postato anche storie nel quale prende in giro, scherzosamente Francesco, mostrando come ancora una volta, dopo quasi venti anni di relazione, la loro complicità sia ancora alle stelle; si mostra una mamma attenta, premurosa e amica con i suoi bambini. Dopo una vacanza extra lusso, alla famiglia Totti non resta che tornare a casa e riprendere in mano la propria quotidianità.