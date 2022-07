Ilary Blasi in compagnia del famoso attore italiano: "Bello e tra i volti del momento.."

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi nella serata di ieri ha rilasciato un comunicato con il quale ha informato gli italiani della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, la notizia del comunicato era circolata sin dal pomeriggio dell’11 luglio. Una notizia che ha spiazzato davvero tutti.

Nonostante i due avessero provato a smentire la crisi di coppia negli scorsi mesi, il comunicato ufficiale non lascia spazio ad alcun dubbio. a notizia era stata già lanciata da Dagospia alcuni mesi fa, quando la crisi sembra fosse ancora all’inizio. Totti ha comunicato di aver fatto di tutto per poter salvare il matrimonio, ma purtroppo senza riuscirci. E i figli hanno avuto delle reazioni particolari, in particolare Chanel, la secondogenita, che sembra si sia cancellata da alcuni social network. Ma vediamo adesso chi sarebbe la nuova fiamma di Ilary Blasi.

Una storia naufragata

Quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una storia d’amore lunga 20 anni, con 17 di matrimonio. Da sempre la coppia è molto seguita dagli italiani, ma pare che questa volta purtroppo non ci sia stato nulla da fare per poter salvare il matrimonio, come ha dichiarato lo stesso Totti. L’ex capitano della Roma adesso starebbe assieme alla bellissima Noemi Bocchi.

Francesco avrebbe conosciuto quest’ultima su un campo di padel, sport del quale i due sono appassionati. Secondo le indiscrezioni trapelate dai giornali il problema nella coppia Blasi-Totti non sarebbe stato causato da Noemi, ma da alcuni messaggi che Totti avrebbe scoperto sul telefonino della moglie, che facevano capire in un certo senso come ella frequentasse un altro uomo.

Si tratta dell’attore romano Luca Marinelli, famoso per la mini serie Rai su Fabrizio De André e ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ dei Manetti bros. Al momento l’attore non ha confermato tale notizie, per cui il tutto rimane soltanto una indiscrezione. Eventualmente saranno la Blasi e il diretto interessato a rilasciare comunicazioni ufficiali.