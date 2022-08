Ilary Blasi ha un nuovo amore? Mentre la relazione fra Totti e la Bocchi è ormai certa, sulla Blasi impazza il gossip

Ascolta questo articolo

Se la separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti ha scatenato un forte clamore, non lo sono da meno le loro vite private. Da un lato tutti danno per scontata la relazione fra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, mentre sulla Blasi corrono delle voci sulle quali ancora però non ci sono certezze.

Sulla conduttrice si è infatti abbattuto un nuovo gossip. Si tratta di un flirt con un ex di Giulia De Lellis, un PR romano piuttosto noto. La presentatrice al momento si trova in montagna, dove sta trascorrendo le vacanze insieme ai figli, dopo essere tornata dal viaggio a Zanzibar.

Tuttavia, agli esperti del gossip non è sfuggito un breve flirt che la conduttrice pare abbia intrecciato con Cristiano Iovino, personaggio avvenente e sicuramente affascinante, nonché re della movida ed ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Un commento sulla separazione fra Francesco e Ilary è giunto anche da Maria De Filippi, che ha anche parlato di Iovino. La De Filippi ha rivelato che Iovino ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e con Giulia De Lellis, sottolineando che è stato anche il fidanzato storico di Zoe Cristofoli, che ad oggi fa coppia con il giocatore del Milan Theo Hernandez.

I diretti interessati non hanno fatto alcun commento sulla notizia e quindi non ci sono prove o conferme su un eventuale flirt fra Ilary Blasi e Iovino. Nel corso delle settimane la notizia è comunque rimbalzata su diversi giornali, portando all’attenzione dei fan quanto sta accadendo in quella che è ormai l’ex coppia Totti Blasi.

A distanza di settimane la separazione tra i due sta facendo discutere, soprattutto perché nessuno dei due ha rivelato cosa li ha condotti a prendere questa decisione. Le notizie arrivano ai fan a singhiozzo, mentre invece tutti sono ansiosi di capire come andrà a finire.