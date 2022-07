Ascolta questo articolo

Il comunicato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato qualcosa che nessuno si sarebbe minimamente aspettato. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“– questa è stata la frase usata da Ilary Blasi nel comunicato dell’11 luglio scorso in cui clamorosamente annunciava la fine di una storia d’amore durata 20 anni e con 17 di matrimonio. Durante la loro storia la coppia ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il più grande come si sa gioca nella Roma, mentre la secondogenita Chanel è sparita per diversi giorni dai social dopo l’annuncio della separazione, salvo poi tornare con un messaggio su Tik Tok che ha fatto discutere molto i fan, e ci si è chiesti se la frase usata dalla giovanissima sia stata proprio rivolta al padre o comunque alla situazione tra i genitori. In queste ore è arrivata una bellissima notizia che ha fatto comunque felici i fan, vediamo di che si tratta.

Totti-Blasi, la notizia bomba

Tra i due pare proprio finita, anche se lo stesso Totti ha annunciato in un suo comunicato personale come farà di tutto per poter continuare a stare accanto alla sua famiglia, e soprattutto alla ex moglie Ilary Blasi. I due hanno deciso di separarsi proprio per il bene dei propri figli, visto che ultimamente le cose non andavano per il verso giusto.

In queste ore Ilary è tornata a Roma dopo aver trascorso una vacanza in Tanzania assieme ai suoi figli, questo proprio per allontanarsi dal rumors mediatico che ancora oggi continua ad interessare l’Italia. La notizia della separazione ha avuto una vasta eco mediatica anche all’estero, visto che la coppia era amatissima da tutti.

Ma è probabile che le cose tra i due possano cambiare? Non è detto, ma alcune indiscrezioni giunte alle redazioni di gossip in queste ore farebbero riflettere su un possibile ritorno di fiamme del Totti e della Blasi. Secondo Roberto Alessi, che ne ha parlato su Novella 2000 è possibile che i due possano tornare insieme, magari non nell’immediato, ma un ritorno di fiamma è possibile. “Concludo con la domanda che a Roma mi fanno tutti: ‘Torneranno insieme?’ e la risposta automatica che si fanno tutti prima che io possa rispondere è ‘sì, torneranno insieme’” – questa la domanda che si è fatta Alessi e che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.