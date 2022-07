Ilary Blasi esagerata in Tanzania, tanga e topless: le foto non adatte ai deboli di cuore

Ascolta questo articolo

L’annuncio ufficiale della loro separazione, sebbene fosse nell’aria da mesi, è stato un fulmine a ciel sereno che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. La notizia non poteva non suscitare enorme clamore e un putiferio mediatico che Ilary Blasi e Totti hanno deciso di affrontare diversamente.

Mentre l’ex capitano della Roma ha preferito restare nella Capitale dilettandosi con il padel, lo sport del momento, la show girl è partita alla volta dell’Africa con i 3 figli e la sorella per godersi delle settimane di totale relax e spensieratezza. Ed è sullo sfondo di uno splendido scenario paradisiaco in Tanzania, che Ilary Blasi continua a pubblicare delle foto particolarmente scottanti: eccone qualcuna.

Le foto di Ilary

Superata la soglia dei 40 anni, la nota conduttrice continua a sfoggiare un fisico da urlo, lo stesso che più di 20 anni fa fece girare la testa a Francesco Totti. L’ormai ex moglie del ‘Pupone’ sta mandando in visibilio tutti i fan continuando a pubbicare su Instagram degli scatti con un tasso molto alto di erotismo.

E’ possibile apprezzare la show girl con uno splendido bikini sdraiata in modo decisamente sensuale sul lettino, oppure addirittura in topless ai piedi della piscina di un resort. Ilary Blasi sembra davvero godersela durante questa permanenza in Tanzania, posto scelto non a caso per sfuggire al caos mediatico di queste settimane.

Anche se le maggiori riviste di gossip sono costantemente a lavoro per non farsi sfuggire neppure un indizio che possa dare adito a nuove illazioni. In queste ultime settimane sono spuntati infatti diversi nomi accostati alla bella show girl, da Antonino Spinalbanese ad Alessio La Padula. Ma per il momento si tratta solo di ipotesi fantasiose, non pare esserci ancora nulla di concreto nella nuova vita sentimentale dell’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi. Molte più conferme arrivano invece sul versante di Francesco Totti, dove la storia con Noemi Bocchi attende solo l’ufficialità.