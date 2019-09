Ilary Blasi e la polemica sulla pizza al compleanno di Francesco Totti

Ilary Blasi nota showgirl e conduttrice, moglie dell’ex calciatore e dirigente della “Roma” Francesco Totti, con il quale ha avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, conduce attualmente insieme ad Alvin il programma “Eurogame” ispirato a “giochi senza frontiere“. Ilary ha rinunciato alla conduzione del “Grande Fratello Vip“, che l’ha vista protagonista per le prime tre edizioni, proprio per lanciarsi in questa nuova avventura.

Un periodo d’oro per la vita privata di Ilary: sposata da 14 anni con Francesco Totti, i due appaiono sempre più innamorati che mai. Quest’estate hanno conquistato le copertine delle più note riviste di gossip, scambiandosi effusioni tra un bagno al mare e una gita in barca. Francesco che dopo il doppio addio alla “Roma“, come calciatore prima e come dirigente poi, è ormai libero di godersi appieno la famiglia, non trascurando le sue donne e il suo ometto.

La coppia è sempre stata restia a mostrarsi sui social, così come a mostrare la propria vita privata, però da qualche tempo la ritroviamo sempre più attiva con stories Instagram che vengono pubblicate sia dal profilo dell’ex calciatore che da quello della conduttrice. Si tratta di momenti di vita vera, mentre si è in famiglia, tutti insieme, quest’estate per esempio hanno documentato la loro lunghissima vacanza con i figli, gli amici e i parenti.

Proprio attraverso i social, lo scorso 27 settembre si è innescata una polemica. Il motivo risale al fatto che Totti in quella giornata ha compiuto 43 anni e per l’occasione tutta la famiglia si è recata a cena in una pizzeria in zona Pisana a Roma e proprio lì Ilary ha postato una foto della pizza che mangiava. Fin qui tutto bene se non fosse che la foto ha scatenato reazioni negative da parte del web. Il motivo della discussione si rifà al fatto che la foto ritrae la Blasi con uno spicchio di pizza in bocca anche se la pizza pare fosse integra.

La stessa conduttrice ha poi chiarito la faccenda, postando la stessa foto contrassegnata da una freccetta verso la parte mancante della pizza, a dimostrazione del fatto che non fingesse di mangiare, ma realmente si è nutrita con la pizza in questione.

La famiglia Totti è una delle famiglie più belle che ci siano nel mondo dello spettacolo e ogni scatto o stories pubblicata subito totalizza milioni di visualizzazioni. Migliaia sono i followers che seguono la vita di Francesco, Ilary e i loro figli, si tratta di personaggi amatissimi che riscuotono grande successo e anche quando pubblicano una foto che può apparire dubbia, scatenano le reazioni di chi li segue. In questa circostanza pronta è stata la risposta di Ilary e la risoluzione del piccolo giallo social è avvenuta con successo.