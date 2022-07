Ilary Blasi e Francesco Totti perché si sono lasciati? Svelato il motivo della rottura

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi nella serata di ieri ha rilasciato un comunicato con il quale ha informato gli italiani della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, la notizia del comunicato era circolata sin dal pomeriggio dell’11 luglio. L’ufficialità della separazione è arrivata attorno alle ore 19:00.

Anche Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando di aver cercato di risolvere la crisi con la moglie, ma ormai anche secondo lui la separazione era la cosa più giusta da fare. Ilary ha informato che non seguiranno più notizie circa la loro separazione e ha chiesto rispetto per la sua famiglia e soprattutto per i suoi figli. Ma andiamo a vedere quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Perchè si sono lasciati

Eppure sia Totti che la Blasi avevano in un certo senso smentito le voci che erano circolate negli scorsi mesi e che li volevano in crisi. Ilary aveva spiegato a Verissimo che si era trattato di un accanimento mediatico nei confronti della sua famiglia, mentre Totti dopo uan cena assieme alla famiglia aveva fatto un video sui social in cui bollava come fake news la crisi di coppia.

Eppure il giornale Dagospia aveva dato per primo la notizia della crisi tra Totti e Ilary. Sembra che nella vita dei due ci siano altri amori, in particolare Totti starebbe con una certa Noemi Bocchi, che ha conosciuto su un campo di padel, mentre la Blasi con un altro uomo. E pare che a tradire per prima sia stata proprio Ilary.

Francesco avrebbe scoperto alcuni messaggi sul telefonino della moglie e da lì sarebbe nata la crisi. Tra l’altro con la crisi non c’entrerebbe neanche la stessa Noemi, in quanto ci sarebbero anche state delle frizioni tra Ilary e Francesco circa il padel, sport del quale Ilary non è appassionata. A febbraio la crisi sarebbe stata già in atto, anche mentre Ilary conduceva l’Isola dei Famosi.