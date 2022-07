Ilary Blasi e Francesco Totti: il divorzio è ufficiale tra messaggi, una fuga a Tirana e nuove storie

Ascolta questo articolo

La conferma è arrivata nella tarda serata di ieri, lunedì 11 luglio. La notizia ha creato sconcerto, anche se le voci di una crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti si rincorrevano ormai da tempo, ma la speranza che fossero solo nubi passeggere rincuorava i fan della coppia.

Il comunicato ufficiale però ha messo un punto definitivo alla questione ed entrambi hanno confermato la loro decisione di intraprendere due strade diverse, cercando di proteggere i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel in questo momento così delicato per la loro famiglia: “Basta accanimenti, abbiamo tre figli“.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie” ha dichiarato l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary gli fa eco: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

La fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Sul settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, sono comparse alcune immagini che mostrano Totti, accompagnato da un amico, mentre raggiunge l’abitazione di Noemi Bocchi. E’ proprio il nome della bionda 34enne che spunta di prepotenza accanto a quello del Pupone anche se al momento nulla è confermato. La Bocchi, ex moglie di un imprenditore del marmo, ha due figli, è una tifosa romanista e appassionata di paddle.

Tempo indietro il sempre attento “Dagospia” – che proprio ieri aveva anticipato che a breve sarebbe arrivato il comunicato ufficiale del divorzio – aveva già adocchiato la Bocchi seduta sugli spalti dell’Olimpico, sembra inoltre che lei e Totti si frequentassero di nascosto da almeno 8 mesi. Vari gli avvistamenti: all’”Isola del Pescatore” – proprio il ristorante dove Francesco chiese a Ilary di sposarlo – in un hotel-castello poco fuori Roma, a Montecarlo e infine anche a Tirana, in occasione della finale di Conference League della Roma. Il tutto con il massimo riserbo, voli diversi, camere separate, ma non è bastato per tenere lontani occhi indiscreti.

Anche la Blasi ha di che raccontare, infatti pare che uno degli ultimi litigi – così come riportato da “Chi” – sia esploso dopo che Totti ha trovato messaggi compromettenti sul cellulare della moglie. Sembra che durante le trasferte a Milano, Ilary si sia incontrata con un misterioso corteggiatore, mesi fa era uscito il nome dell’attore Luca Marinelli, ma ancora nulla di certo riguardo all’identità del nuovo flirt.