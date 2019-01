Ilary Blasi è ai ferri corti con Mediaset, la colpa è di Barbara D’Urso

Nell’ambiente si mormora che fra Ilary Blasi e Mediaset la liaison professionale sia incrinata: la conduttrice del ‘Grande Fratello Vip‘, legata a l’azienda sia dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, pare non abbia gradito alcune scelte dei dirigenti.

Barbara d’Urso è parte integrante della vicenda, la signora Totti non ha apprezzato la scelta di programmare il ‘Grande Fratello Nip’ nel palinsesto della primavera. Lo scoop è stato consegnato dal settimanale ‘Oggi‘, diretto da Umberto Brindani, che, nelle pagine di ‘Pillole di Gossip’, ha sostenuto: “A Milano si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara d’Urso. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut“.

Al momento non vi sono conferme in merito a tale constatazione: Carmelita, in una recente intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha narrato di ottimi rapporti con i colleghi, di serenità nell’azienda. Barbara ha, addirittura, elogiato Ilary Blasi per la sua conduzione al ‘Grande Fratello Vip‘, nota per gli ascolti decisamente deludenti.

Un inizio decisamente sottotono per Mediaset, l’azienda ha dovuto fare i conti con un importante addio, quello di Simona Ventura che sorprendentemente è tornata in Rai: dopo aver rifiutato la conduzione de ‘La Pupa E Il Secchione’, dopo aver abbandonato ‘Temptation Island Vip’, sarà al timone della nuova edizione di ‘The Voice of Italy’, che andrà in onda ad aprile.

A seguire le voci su una possibile dipartita di Belen Rodriguez si son rincorse per giorni: la showgirl avrebbe infatti declinato sia il posto da giurata a ‘La pupa e il secchione’, sia quello da opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’ perchè vorrebbe smarcarsi dai ruoli marginali in cui è relegata e poter fare il cosiddetto salto di qualità. Maurizio Costanzo ha smentito i rumors sostenendo che la popolare argentina non è intenzionata ad abbandonare Mediaset perchè è pronta a ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti.