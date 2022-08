Ilary Blasi contesa in TV per raccontare la fine della relazione con Francesco Totti

Ascolta questo articolo

La notizia di questa estate è sicuramente il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il tutto, che è stato annunciato circa un mese fa, sta facendo ancora discutere con l’uscita di nuove indiscrezioni più o meno veritiere, compresa una presunta clausola nell’accordo di separazione che riguarderebbe la conduttrice de “L’isola dei famosi”.

Come rivelato dal settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, l’ex capitano della Roma insieme ai suoi avvocati avrebbe imposto alla sua ex compagna di rimanere a vivere nella capitale invece di trasferirsi a Milano. Sembrerebbe infatti che la Blasi stesse cercando già una casa in quelle zone lì per poter risidere insieme ai figli, ma pare che Totti non sia convinto di questa possibilità.

Le ultime voci legate a Ilary Blasi

Ovviamente al momento si tratta solamente di rumor senza nessun tipo di certezza, dal momento che Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo il loro comunicato, hanno deciso di trincerarsi nel silenzio più assoluto. Ovviamente la curiosità per conoscere i dettagli dietro a questa separazione continuano ad aumentare, per questo motivo tanti programmi televisivi stanno cercando di ottenere un’esclusiva piuttosto succulenta.

Come riportato testualmente dal sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, sembra che sono soprattutto due format a voler Ilary Blasi nei loro studi: “Pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin”.

Al momento però sembra difficile che Ilary Blasi possa farsi intervistare in merito a questa rottura nell’immediato, ma nel caso ci sono ottime possibilità di vederla negli studi di Canale 5 con “Verissimo” per avere una chiacchierata faccia a faccia con la sua amica.