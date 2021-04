Ilary Blasi compie 40 anni, gli auguri di Totti: "Metà della vita passata insieme"

Volto simbolo della Mediaset; da sempre una figura importante nella vita del noto calciatore Francesco Totti. Parliamo di Ilary Blasi che oggi ha compiuto 40 anni. Sono giunti anche per la bellissima presentatrice la fase degli anta, e come festeggiare il proprio compleanno se non in famiglia? A fare i primi auguri social ci pensa proprio suo marito, Totti, che con una bellissima dedica ha commosso tutti i fan della coppia.

Una coppia che ha sempre creato notizia sulle principali pagine di gossip; quella di Totti e Ilary è una storia che va avanti in tutta serenità da ben 20 anni. Il calciatore conobbe la sua attuale moglie quando aveva appena 20 anni e da lì fu un susseguirsi di eventi e gesti d’amore che tutti i fan ancora ricorda, come quella maglia dedicata alla Blasi durante il derby con la Lazio.

La dedica di Totti ad Ilary

Ecco quanto pubblicato dal “Pupone” su Instagram, nel giorno del compleanno di sua moglie: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio“.

Non sono mancati i commenti di seguito alla dedica di Francesco. In migliaia si sono accalcati per contribuire a rendere indimenticabile questo giorno per la donna. Ilary negli anni è diventata una colonna importante nella vita di Francesco ma allo stesso tempo è divenuto anche un volto simbolo, come prima menzionato, sul piccolo schermo.

La Mediaset ha da sempre creduto nella Blasi, dedicandole anno per anno sempre più spazio. Partita giovanissima con il programma di Gerry Scotti “Passa Parola”, per poi approdare nel mondo della conduzione con Top of The Pops e CD: Live, arrivando persino nel 2004 con il programma “Le Iene” insieme a Teo Mammuccari. Oggi la Blasi è impegnata nella conduzione de “L’isola dei Famosi” ma molti altri progetti sono di certo in cantiere per lei.