Ilary Blasi compie 39 anni, gli auguri di Totti: "Sei il regalo mio più grande"

La conduttrice Ilary Blasi compie 39 anni e naturalmente piovono gli auguri social, in primis e più importanti, quelli di suo marito Francesco Totti. La storia d’amore tra l’ex capitano e dirigente della Roma e Ilary, va avanti da circa 20 anni e dopo un matrimonio e tre figli: Christian, Chanel e Isabel, la coppia si mostra affiatata e innamorata come il primo giorno.

La soglia dei 40 anni si avvicina per la Blasi e nonostante questo sarà un compleanno alquanto anomalo, a causa della quarantena e dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, potrà comunque contare sull’affetto e sulla vicinanza della sua famiglia: suo marito e i suoi figli e perché no, anche di donna Paola, il gatto Canadian Sphynx che Ilary ha portato a casa e per questo le è valsa una lite con Totti, come simpaticamente ha ammesso lo stesso ex calciatore durante una diretta Instagram con Bobo Vieri.

Gli auguri più dolci, importanti e speciali ad indirizzo di Ilary, sono arrivati proprio da parte di Francesco. Il pupone ha dapprima postato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a sua moglie, abbracciati, felici e sorridenti, accompagnato dalla didascalia piena d’amore: “Auguri amore mio, buon compleanno. Ti amo“.

Dopo aver fatto ciò, Totti ha postato nelle sue storie Instagram una serie di foto che mostrano i momenti più belli, intimi e di vita quotidiana della famiglia: ora scatti di Ilary con i bimbi, ora scatti di lei insieme a Francesco, ora scatti di tutta la famiglia affiatata e in sottofondo la canzone più dolce e azzeccata: “Il regalo mio più grande“, brano di Tiziano Ferro.

Ilary è la compagna di una vita per Francesco, sempre insieme, uniti, felici e innamorati. In barba al gossip, allo stereotipo del calciatore e la velina, la Blasi e Totti hanno superato tutte le barriere e oggi, dopo 20 anni insieme sono ancora qui e Christian, Chanel e Isabel sono la prova vivente del loro amore, un amore che in un ambiente come quello dello spettacolo e del calcio, è difficile vedere saldo dopo tanti anni.