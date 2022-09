Ilary Blasi chiede 20mila euro al mese per sé, Francesco Totti ne offre 0

Ascolta questo articolo

Un nuovo scenario si apre sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Alla vigilia della loro separazione si parlava di un possibile accordo trovato in maniera serena, dal momento che entrambi hanno come obbiettivo quello di difendere la serenità dei loro figli.

Probabilmente però il tutto si è incrinato dopo la lunga intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma al sito del “Corriere“, in cui ha lanciato delle dure accuse a Ilary. Oltre ad aver confermato la sua relazione con Noemi Bocchi, rivela che l’ormai ex moglie le avrebbe rubato, insieme alla complicità del padre, la sua collezione di orologi costosi.

La richiesta di denaro da parte di Ilary Blasi

Come riportano alcuni siti, tra cui il sito di “Vanity Fair“, Ilary Blasi avrebbe chiesto per lei 20mila euro al mese e altri 17mila per i propri figli, per un totale di 37mila euro. Al momento Francesco Totti non sarebbe interessato a dare nulla alla sua ex moglie, mentre per Chanel, Cristian e Isabel avrebbe proposto una cifra di 7mila euro.

“Ventimila euro al mese per sé e 17mila per il mantenimento dei figli. Queste le cifre chieste da Ilary Blasi per sciogliere senza ‘spargimento di sangue’ il matrimonio con Francesco Totti” si legge su “Vanity Fair” ove poi viene aggiunto: “Una richiesta inaccettabile per l’ex calciatore, che aveva offerto 7mila euro mensili per i ragazzi e niente per la futura ex moglie, già ben retribuita dal suo lavoro. Visto l’accordo impossibile – Ilary non aveva intenzione di retrocedere di un passo, Francesco nemmeno – l’incontro tra la ex coppia d’oro e i loro legali si è chiuso con il classico ‘ci vediamo in tribunale'”.

Intanto l’avvocato di Ilary Blasi ha chiesto a Francesco Totti di ricevere la collezione di borse della sua assistita, che l’ex capitano della Roma avrebbe nascosto per rappresaglia alla “appropriazione indebita” dei suoi preziosi orologi. Nella discussione poi ci è finito anche il patrimonio immobilare, che ammonterebbe a un totale di 10 milioni di euro, e le partecipazioni di ben sette società fondate dall’ex calciatore negli anni.