Ilary Blasi, "cancellata dai palinsesti" dopo il divorzio con Totti: l’indiscrezione

La notizia sta rimbalzando sul web in queste ore, così come riportano i siti “ThePipol” e “liberoquotidiano.it”. Ilary Blasi sembra aver preso la decisione di eclissarsi e allontanarsi dalla televisione, proprio in questo momento di grande clamore dopo l’annuncio della sua separazione con Francesco Totti.

Due strade completamente diverse quelle intraprese da Totti e da Ilary subito dopo il comunicato del loro divorzio. Se da una parte l’ex capitano della Roma sembra aver deciso di vivere la sua storia d’amore con Noemi Bocchi alla luce del sole, la Blasi si è concentrata sui suoi figli e con loro ha trascorso giorni di vacanza prima in Tanzania e poi a Sabaudia, meta estiva scelta ogni estate dalla famiglia Totti. Quest’anno le spiagge romane hanno visto Ilary insieme ai figli, ma nessuna dolce compagnia.

La decisione di Ilary Blasi: stop alla Tv

La voglia della conduttrice Mediaset di estraniarsi e riflettere in solitudine si è riversata anche in ambito professionale, infatti sembra aver preso la decisione di allontanarsi dalle telecamere almeno fino alla partenza della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“.

Una decisione la sua che ha spiazzato tutti quelli che si sarebbero aspettati di vederla seduta in diversi salotti televisivi per raccontare questo momento che ha creato – e continua a farlo – tantissima curiosità. Nemmeno Silvia Toffanin, la sua storica amica, è riuscita a convincerla ad accettare il suo invito a “Verissimo“, il contenitore del sabato pomeriggio che l’aveva vista ospite nel momento in cui si vociferava di una presunta crisi di coppia.

All’epoca la Blasi era stata molto dura contro quei giornalisti che avevano lanciato la bomba di un imminente divorzio, forse perché in quel momento aveva creduto alle parole del marito che le aveva assicurato di non avere alcuna storia con Noemi, così come spiegato da Alfonso Signorini giorni fa sul suo settimanale “Chi”. La situazione poco dopo è precipitata, fino ad arrivare alla triste conclusione del loro matrimonio, diffusa tramite un comunicato.