Ilary Blasi attaccata, Maurizio Costanzo la difende: "Lasciamola lavorare"

Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo dopo circa un anno di inattività. La signora Totti è al timone de “L’isola dei famosi“. Il reality della sopravvivenza quest’anno non decolla, ottenendo ascolti molto bassi. Con ogni probabilità, qualche falla nella scelta del cast potrebbe aver giocato un ruolo importante. Sicuramente chi ci mette un po’ di pepe in più è proprio Ilary.

La Blasi è sempre schietta, solare, senza peli sulla lingua. Spesso si lascia andare a battutine divertenti, ma non tutti le comprendono. Nello specifico, una battuta lanciata ai naufraghi, ha lasciato perplessa una telespettatrice che ha scritto a Maurizio Costanzo per un confronto. Il marito di Maria De Filippi cura una rubrica sul magazine “Nuovo” e spesso, le persone gli scrivono in merito alle questioni televisive, per conoscere il suo parere.

“Ha detto che lo stile di vita dei naufraghi a base di riso e sole li rende sexy“, ha sottolineato la telespettatrice riferendosi alla battuta di Ilary. Secondo la donna, una persona che conduce un reality dovrebbe stare più attenta alle parole. Costanzo però le ha risposto, difendendo la Blasi e mettendo le cose in chiaro con la telespettatrice.

“Lasciamola lavorare! Ilary Blasi è una brava professionista e sa quello che fa“, questa la replica del marito della De Filippi. Il giornalista apprezza molto l’operato di lady Totti e non è la prima volta che lo rimarca. Le intenzioni di Ilary non erano delle peggiori, anzi con la sua ironia manifesta, si è lasciata andare. E questo Costanzo lo sa bene e difatti l’ha difesa dalle critiche.

L’edizione in corso de “L’isola dei famosi” passerà alla storia come edizione record dei ritiri. Da Beppe Braida a Paul Gascoigne, da Brando Giorgio a Ubaldo Lanza, fino a Elisa Isoardi. A ciò aggiungiamo gli ascolti bassi e per tale ragione, l’edizione fatica a decollare. La finale è ormai vicina e non resta ormai capire il nome del vincitore.