Ilary Blasi annuncia: "C’è una donna incinta in questa casa". La reazione di Totti

La famiglia Totti è pronta ad allargarsi! Ebbene si, Ilary Blasi e Francesco Totti sono preparati ad accogliere in casa un nuovo cucciolo. L’ex calciatore e la conduttrice televisiva sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e del calcio. Sposati da 15 anni e con tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, Ilary e Francesco sono più solidi e innamorati che mai.

Da poco più di un anno, la coppia è diventata social e proprio sul profilo Instagram di Ilary è apparsa la lieta notizia. La Blasi ha pubblicato una serie di Instagram stories, nelle quali vi era tutta la famiglia a cena. La conduttrice ha dichiarato: “C’è una donna incinta in questa casa” e subito si è soffermata su Francesco Totti e sul suo volto, documentandone la reazione.

Nessun gossip all’orizzonte però, la donna incinta in questione non è Ilary, ma è Donna Paola, la gatta di casa. La reazione di Totti è stata davvero divertente. L’ex calciatore ha sgranato gli occhi visibilmente incredulo e solo dopo aver appreso chi fosse in realtà la donna di casa incinta, si è divertito anch’esso.

Ilary ha poi inquadrato Donna Paola incinta e successivamente ha documentato il tutto con l’ecografia del felino e infine col gatto in braccio a Francesco. Insomma, la Blasi non è in dolce attesa eppure negli anni si è vociferato tanto sulla possibilità di un quarto figlio in arrivo. Francesco non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, mentre la conduttrice ci è sempre andata coi piedi di piombo.

Adesso però la famiglia Totti è pronta ad accogliere un nuovo cucciolo e questa volta si tratta di uno o più gattini, figli di Donna Paola. Dunque anche questa volta, si è trattato di un falso allarme. Ma non è detta l’ultima parola, che Ilary e Francesco stiano seriamente pensando di avere un altro figlio? Intanto i bookmakers scommettono e il gossip impazza, non resta dunque che attendere. Nel mentre già sappiamo quale sarà la reazione di Francesco se Ilary dovesse annunciargli di essere incinta.