Ilaria D’Amico parla del dolore per la morte della sorella: "Per questo ho deciso di lasciare il calcio"

Ilaria D’Amico, nota giornalista e conduttrice televisiva che ha parlato e discusso di calcio nelle sue trasmissioni, da un po’ di tempo ha deciso di abbandonare questo mondo. Una delle ragioni è stata la morte della sorella a causa di un terribile male. Una perdita, un lutto che ha condizionato la sua vita e le sue scelte, proprio come racconta lei nell’intervista realizzata dal Settimanale F, e le dedica la copertina.

Proprio al noto settimanale, si confessa per la prima volta raccontando quei momenti terribili in cui dal momento della diagnosi della malattia sino agli ultimi giorni è sempre stata accanto alla sorella non facendole mai mancare il suo supporto. Queste le parole cariche di dolore che affida al settimanale: “Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei”.

Una perdita che l’ha portata a rivalutare determinati aspetti e anche scelte della sua vita. Nonostante la sorella non ci sia più, la sente vicino a lei. Oggi, confessa la giornalista, bada molto di più ad altri aspetti, come la famiglia. Insomma, le sue priorità sono cambiate e i suoi obiettivi sono altri, dando anche meno importanza all’estetica e all’abbigliamento che è solita indossare.

La morte della sorella ha cambiato la sua vita, anche dal punto di vista professionale, ha deciso di abbandonare il mondo del calcio, anche se era una decisione che maturava da parecchio. Oggi la D’Amico si occupa di attualità conducendo un programma su Sky che le permette di occuparsi di tematiche di servizio.

Per lei un ritorno alle origini dal momento che la sua carriera televisiva è cominciata con quel genere di tematiche che ha sempre affrontato. Nella decisione relativa alla sua vita professionale, ha influito anche l’essere la compagna di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus. I due non hanno mai ostentato nulla vivendo la loro storia in totale libertà e in modo privato, proprio come confessa la giornalista.