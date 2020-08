Ilaria D’Amico, la rivalità con Diletta Leotta e i retroscena Buffon-Seredova

Tra le giornaliste sportive più discusse del momento, si parla di Ilaria D’Amico. Dopo la sua dichiarazione di voler abbandonare il mondo del calcio, l’attuale compagna di Buffon, si è aperta in una lunga intervista, concessa a “Il Fatto Quotidiano“. Durante l’intervista si è avuto modo di parlare un po’ di tutto, dalla sua decisione di voler lasciare il mondo sportivo, fino alla sua presunta rivalità con la sua collega Diletta Leotta, ritornando anche alla sua storia d’amore con il portierone juventino.

Ovviamente si è partiti dalla tematica più calda del momento, ovvero la sua decisione di lasciare il mondo di “Sky calcio”, dopo una lunga esperienza maturata nel settore. La giornalista sportiva spiega che non è dipeso da nessuna incomprensione con l’emittente Sky, tanto che non abbandonerà l’azienda, ma solo il mondo del calcio. La D’Amico infatti aggiunge che tale decisione è stata presa in totale autonomia, appoggiata dal suo compagno Buffon.

La ragione di questo cambio di settore è spiegato dalla donna, affermando che in lei è nata la voglia di voler cambiare, di voler affrontare avventure inedite, rimettersi di nuovo in discussione. Ilaria infatti aggiunge che oramai, per lei, il calcio è divenuto un capitolo chiuso della sua vita, ma non del tutto: “C’è Gigi che è intriso di calcio, anche se fuori dal campo ne parla pochissimo“.

Si passa poi a questa presunta rivalità con la sua collega giornalista, Diletta Leotta. Si parla spesso che tra le due donne siano nati dei dissapori, sempre in ambito lavorativo, ma la D’Amico smentisce apertamente, affermando: “Una grande bufala“, chiarendo definitivamente l’argomento. L’intervista continua con domande più sul personale, ovvero se nella sua vita lavorativa avesse mai avuto delle proposte indecenti, la donna risponde: “qualche lupo di mare lo incontravi sulla tua strada“, ma con serietà e professionalità la giornalista sapeva bene come difendersi: “A volte basta il linguaggio del corpo per non trovarsi nella condizione di dover spingere via qualcuno“.

In ultimo si passa al solito argomento, dove la donna ha affrontato più e più volte durante le intervista, ovvero al tema Buffon-Seredova, affermando che non è stata per nulla una “rovina famiglie” come all’epoca dei fatti, venne accusata. Ilaria infatti, quando incontrò Gigi, per poi innamorarsi, erano entrambi reduci da situazioni sentimentali in crisi, sull’orlo della rottura definitiva.

La compagna di Gigi Buffon aggiunge in merito: “Non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia“.