Ilaria D’Amico in bikini a largo dell’isola di Giannutri: a 46 anni mostra un fisico al top

Mentre Gigi Buffon è impegnato a lavorare con la Juventus, Ilaria D’Amico si concede una piccola vacanza in yacht con un gruppetto di amiche a largo dell’isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Nelle fote in esclusiva per il settimanale “Oggi.it“, la bella Ilaria, detta anche Lady Sky, esibisce un bikini nero molto risicato, con un’abbronzatura davvero invidiabile. Nonostante i suoi 46 anni compiuti, la bella Ilaria D’Amico darebbe filo da torcere anche alle ventenni.

Il debutto di Ilaria agli inizi di Agosto in spiaggia, non era stato dei migliori. Era stata avvistata presso lo stabilimento balneare dei suoceri a Marina di Massa con un costumone nero che aveva fatto gridare ai più, una probabile gravidanza di Ilaria. Le ultime foto pubblicate da “Oggi.it” invece, smentiscono ogni voce sulla eventuale maternità di Lady Sky, che esibisce una pancia ultra piatta in yacht.

In meno di un mese ha stravolto totalmente il suo fisico, che possiamo ammirare mentre si concede una vacanza tra Porto Ercole, Giannutri e Giglio insieme ad una comitiva di sole donne, sue amiche, ad eccezione del marinaio. Continua intanto per Ilaria la storia d’amore con Gigi Buffon. Lady Sky è mamma sia di Pietro, di 8 anni, avuto con Rocco Attisani, sia di Leopoldo Mattia, di 2 anni, nato dall’amore con Gigi Buffon.

Si definisce lei stessa “mamma chioccia“, appelativo che solo qualche anno fà non credeva affatto possibile. Dopo la terribile sconfitta di Gigi e di tutta l’Italia nel Mondiale 2018, la loro storia è ripartita alla grande ed Ilaria guarda un pò preoccupata al momento in cui Gigi dirà definitivamente addio al calcio.

Ilaria definisce Gigi come un mondo di colori e sfumature meravigliose e non come solo un corpo. Il portierone è preparato all’addio al calcio e sa che nulla gli darà più quell’adrenalina che solo il suo mestiere poteva dargli. Dopo il calcio ci sarà comunque un’altra vita di cui Gigi ha fame ed attende con ansia, insieme ad Ilaria.