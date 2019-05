Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: i rumors sulla nuova gravidanza

Ilaria D’Amico, la popolare conduttrice Sky e compagna di Gigi Buffon, è tornata a far parlare di sé a causa di alcune indiscrezione che la riguardano, che la vorrebbero nuovamente in dolce attesa del celebre calciatore; la coppia ha già un altro figlio, Leopoldo, mentre Buffon ha altri due figli avuti dal matrimonio con Alena Seredova.

La giornalista sportiva è stata immortalata mentre era in strada, insieme al figlio Pietro, nato dal legame con l’ex Rocco Attisani. Una cosa normale che fanno tutte le mamme, ma a catturare l’attenzione del fotoreporter sono state le forme arrotondate dell’addome della D’Amico che, stando al settimanale di gossip magistralmente diretto da Alfonso Signorini “Chi”, nasconderebbero una nuova gravidanza.

Ilaria D’Amico incinta: l’indiscrezione

Se la notizia fosse confermata per la giornalista, quindi, si tratterebbe della terza gravidanza, mentre per l’ex portiere della Juventus sarebbe il quarto figlio – ha avuto Louis Thomas nel 2007 e David Lee nel 2009 dalla Seredova, e Leopolso dalla D’Amico -. Ora sono in tanti a domandarsi se a fronte di tutta questa grande famiglia allargata e di un nuovo bebè, il destino del portiere del Paris-St.Germain sia ancora in Francia.

I rumors più accreditati infatti spiegherebbero con questa lieta notizia, il motivo per ui il portiere ex Juve non ha ancora dato l’ok al prolungamento del contratto con il club francese. Sarà quindi Gigi a tornare in Italia oppure la D’Amico a trasferirsi a Parigi? Ad oggi non è dato sapere, anche se i fan della coppia sperano che il portiere possa far rientro definitivamente in Italia.

Neanche qualche tempo fa la coppia è stata paparazzata per strada durante un’accesa discussione, che aveva alimentato il gossip nazionale, certo di una pesante crisi tra i due. I nuovi rumors sulla presunta gravidanza di Ilaria, quindi, metterebbero a tacere ancora una volta le malelingue del gossip.