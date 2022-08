Ilari Blasi è malata? In queste ore circolano con insistenza voci sulla sua salute

Ascolta questo articolo

Reduce dalla separazione definitiva dall’ormai ex marito Francesco Totti, la nota show girl sta trascorrendo un’estate spensierata all’insegna del divertimento e delle vacanze. Subito dopo l’annuncio ufficiale si è recata in Tanzania insieme ai figli, proteggendoli dalla prevedibile bufera mediatica che effettivamente è immediatamente scoppiata.

Negli ultimi giorni, invece, si trova in vacanza nella splendida Croazia, da dove ha lanciato un disperato appello per ritrovare il suo amato gatto Alfio, affidato alle cure di Totti: per la sua gioia è stato poi ritrovato sul litorale di Sabaudia. Ma a tenere banco nelle ultime ore è anche un’altra questione, in molti hanno notato un dimagrimento eccessivo della nota show girl: ecco di cosa si tratta.

Le voci sulla salute

In una ultima copertina pubblicata su Diva e Donna, Ilary Blasi è parsa decisamente smagrita. E’ bastato questo a far scatenare una vera e propria bufera in rete; c’è chi addirittura ha presunto problemi di salute della show girl. Lo stesso settimanale in questione ha scritto delle insinuazioni di questo tipo: “Dopo l’addio con Totti la sua magrezza è diventata inquietante”.

Si tratta di dichiarazioni particolarmente gravi, che hanno fatto storcere il naso a molti lettori e fan della show girl, i quali hanno ritenuto assolutamente esagerato quanto scritto dalla nota rivista. Sicuramente non è un buon momento per Ilary Blasi, ma non per questo si ritiene giusto sollevare illazioni di questo tipo, parlando addirittura di ‘male oscuro‘, come appunto ha scritto Diva e Donna nel titolo.

Tra chi non ha preso bene queste illazioni c’è Giuseppe Candela, che ha dichiarato piccato quanto segue: “Diva e Donna parla di male oscuro, magrezza inquietante, allarme scattato ci sta dicendo che praticamente è vicina all’anoressia. Questa cover su Ilary Blasi non è meno sbagliata di quelle ridicole sulla Incontrada”. Dopo settimane di grande bufera mediatica in seguito all’annuncio della separazione, Ilary Blasi sta cercando solo un po’ di tranquillità ed è intenzionata ad ultimare la sua separazione in forma privata.