Il Volo, Barone torna single: storia al capolinea tra Piero e Valentina Allegri

Appena lo scorso settembre Piero Barone, uno dei tenori del trio Il volo, era stato immortalato dai fotografi di Chi, il giornale di Alfonso Signorini, a pranzo con Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri insieme alla fidanzata Valentina bionda figlia del tecnico della Juventus e studentessa di Comunicazione all’Università Cattolica di Milano.

Poche settimane dopo lei era stata in vacanza a Naro in Sicilia per conoscere la famiglia del cantante ed ora la storia sembra già al capolinea dopo appena cinque mesi. La loro love story era iniziata quest’estate con un vero e proprio colpo di fulmine e sembrava andare a gonfie vele. Lei era la prima fidanzata ufficiale per Piero mentre Valentina aveva già avuto altri flirt con personaggi noti: il calciatore Leonardo Longo e Marco Cartasegna ex volto di Uomini e Donne.

I loro attimi da innamorati e le visite alle rispettive città natali con le famiglie erano tutti postati sui loro profili Instagram fino a Gennaio poi più nulla e ciò fece intuire l’inizio della crisi tra i due. Inoltre Valentina non si è presentata a Sanremo per vedere gareggiare Il volo nella kermesse musicale, neanche per la finale che li pronosticava quasi vincitori, e Piero non era presente alla tanto attesa e festeggiata laurea di lei la scorsa settimana in cui aveva la discusso la tesi dal titolo “Le donne e il giornalismo sportivo”.

A confermare l’indiscrezione sarebbe stato proprio il settimanale Chi che li aveva scoperti la prima volta dato che non esiste più nessuna foto sui social e i due non compaiono insieme da diverse settimane.

I diretti interessati al momento preferiscono non parlarne anche se Piero ha già cancellato da Instagram tutte le foto con la ex mentre Valentina continua ad essere molto attiva sul suo profilo e mettere vari like alle foto di lui in giro per L’Italia per la presentazione dell’album “Musica”.