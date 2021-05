Il visconte Guglielmotti attacca Elettra Lamborghini: "È inutile e noiosa"

Tra i primi concorrenti ad aver abbandonato la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi, è stato il visconte Ferdinando Guglielmotti. L’imprenditore comunque in queste settimane sta facendo parlare molto per le sue ospitate nei salotti di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, in cui tra le tante cose si è dichiarato a Drusilla Gucci ricevendo un secco “no” da parte sua.

Intervistato in questi giorni da Turchese Baracchi nel programma radiofonico “Turchesando” Ferdinando Guglielmotti ritorna a parlare nuovamente de “L’isola dei famosi”, esprimendo un parere poco positivo nei confronti di Elettra Lamborghini. Il visconte infatti bolla l’opinionista del reality come una persona noiosa e inutile.

L’intervista a Ferdinando Guglielmotti

Le parole del visconte su Elettra vengono riportate dal sito “Novella 2000“: “La trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente… Lei ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono”.

Sempre durante la chiacchierata con la conduttrice accusa gli autori de “L’isola dei famosi” di essere stato l’unico, almeno fino a questo momento, che non è stato ancora invitato nella trasmissione per dire la sua sui concorrenti rimasti in Honduras.

Nonostante in questa intervista spezzi una lancia a favore di Tommaso Zorzi, siccome fa capire di essere l’unico in grado di reggere il gioco, Ferdinando Guglielmotti in passato ha avuto un parere totalmente diverso su di lui. Infatti, sempre nella trasmissione “Turchesando”, disse sull’influencer: “Spero che dopo aver vinto il GF Vip vada a fare L’Isola. Così si rende conto e avrà una visione più completa, visto che è un’altra cosa rispetto al GF Vip. Mi diceva devi entrare a gamba tesa. A fare cosa? Che avrei dovuto fare? […] Tommaso Zorzi ha fatto il GF Vip. Io sono stato presentato con quel vestito odioso di nobile”.