Il Vip italiano, "Sta morendo": sono minuti di grande ansia per i fan

Come si sa in Italia ci sono diverse personalità famose che molto spesso fanno parlare di sé, si tratta di personalità che possono essere note sia nel mondo dello spettacolo, che della musica, ma anche attori e influencer. Quando succede qualcosa a queste personalità la gente va in ansia e corre subito ad informarsi circa le condizioni dei loro beniamini. Molto spesso i vip comunicano con i loro fan attraverso i social network, ed è proprio lì che la gente apprende i fatti accaduti al vip in questione.

A far parlare di sè sono anche e soprattutto le personalità che partecipano ai reality show, come ad esempio il Grande Fratello Vip oppure l’Isola dei Famosi, entrambi format che hanno chiuso i battenti nelle scorse settimane. Questi ultimi torneranno. In particolare un vip che ha partecipato quest’anno a l’Isola dei Famosi sta avendo seri problemi di salute, vediamo di chi si tratta.

“Sta morendo”

Chi ha seguito quest’anno il format condotto da Ilary Blasi ricorderà sicuramente il modello brasiliano Roger Balduino, che è stato appunto uno dei naufraghi sull’isola, la quale, lo ricordiamo, si trova in Honduras. La sua avventura ai Caraibi comunque non è stata per certi versi positiva, in quanto Balduino ha avuto a che fare con diversi problemi.

Roger sull’isola, durante una delle prove, ha subito un incidente alla caviglia che lo ha costretto a lasciare anzitempo l’isola e quindi a far ritorno in Italia. I fan sono rimasti molto dispiaciuti per quanto avvenuto al noto vip, ma come si sa l‘isola non è certo un posto “comodo”, anzi, tutt’altro. Quest’anno sono stati diversi gli infortuni capitati ai vip.

Tra l’altro Roger in questi giorni si è mostrato con la caviglia ancora fasciata, e nonostante questo problema ha cominciato anche a fargli male la spalla. “Sta morendo” – così dice Roger in un filmato con il quale ha voluto “ringraziare”, con molto sarcasmo, l’avventura a l’Isola dei Famosi, che sicuramente per questi particolari non dimenticherà mai.