Il valore di queste Lire è indescrivibile! Cercale a casa, potresti essere incredibilmente ricco

Da 20 anni esatti la lira non è più la valuta ufficiale dell’Italia, a partire dal 28 febbraio del 2002 è stata sostituita dall’euro. Con il passare del tempo le monete della lira diventeranno sempre più rare, in quanto non essendo più in circolazione tenderanno a scomparire. Già oggi ci sono alcune monete che hanno un valore incredibile.

I collezionisti di numismatica sono alla ricerca disperata di quelle monete particolarmente rare da aggiungere poi alla propria collezione personale. I veri appassionati sono pronti a spendere cifre da capogiro per accaparrarsi i pezzi più preziosi. Per quanto riguarda la lira, tutti noi potremmo ritrovarci in casa una vera fortuna senza saperlo: ecco quali lire cercare.

Di quale si tratta

Il nome ‘lira’ deriva dal latino libra e significa letteralmente ‘bilancia‘. Con questo termine sono state indicate le monete di diverse nazioni per tutto il Medioevo sino a praticamente i giorni nostri. Molti italiani sentono ancora la mancanza di questa vecchia moneta che, sebbene fosse meno solida dell’euro, aveva portato l’Italia ad essere tra le prime potenze del mondo.

Ora la situazione è ben diversa, purtroppo il nostro Paese ha perso quell’antico splendore ed è sovverchiata pesantemente dalle potenze del nord Europa. Al di là di questi brevi cenni storici, ci sono delle lire che valgono davvero una fortuna: si parte dalle 10 lire coniate negli anni 50′ che valgono da 15 a 30-40 euro, sino ad arrivare ad un pezzo incredibile, la moneta da 50 lire del 1954, che sfiora senza esagerare i 25 mila euro.

Riconoscerla è molto semplice, sul fronte della moneta è raffigurato il volto di una donna con una corona di foglie di quercia, mentre sul retro c’è la classica incudine con un martello. Ma non è tutto, il pezzo forte è un altro: si tratta della serie ‘Monete 50 lire piccole degli anni 1991,1992,1993,1995’, il cui valore si aggira intorno ai 300 mila euro. Vale la pena di darsi da fare per rovistare in casa e cercare questo possibile tesoro.