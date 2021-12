Tra i concorrenti dei reality inglesi più seguiti dai giovani impazza una moda: quella di buttare la spazzatura in lingerie, con la speranza che, dietro l’angolo, ci sia un paparazzo pronto ad immortalare il gesto…o meglio, la posa.

Lo sa bene una supermodella tatuata, oggi 27enne, ex concorrente di “Ex on the Beach”, reality inglese che incrocia “Temptation Island” a “Uomini e Donne”.

Di chi si tratta

La modella in questione è Jemma Lucy, che ha una vera e propria passione per i tatuaggi, tanto da averne ben 45, disseminati lungo tutto il corpo. Il suo amore per i tattoo è talmente forte da aver co-fondato un sito web, Dating Ink, che è un sito di incontri rivolto agli amanti di tatuaggi che si incontrato e si innamorano, accomunati dalla stessa passione.

Fisico mozzafiato, gambe chilometriche…bellezza che non passa certo inosservata, quella di Jemma Lucy. Ma la supermodella nel programma si è fatta notare anche per il suo bel caratterino, eccentrico, fuori dalle righe… forse un pò troppo, dato che, nel tempo, ha subito un vero e proprio tracollo e a confermarlo ci sono delle foto davvero sconvolgenti.

La ragazza, che avrebbe tutte le carte in regola per essere un esempio di avvenenza, complice la chirurgia, con ritocchi a seno, viso, sedere, negli ultimi tempi si è mostrata in giro, ridotta in condizioni davvero pietose. L’ultima bravata è avvenuta fuori da un McDonald’s dove la bionda Jemma è apparsa ubriaca, scalza, con i capezzoli in bella vista. La 27enne indossava un vestito rosso scollatissimo e aveva le mani piene di patatine, con le quali si stava abbuffando.

L’andatura barcollante per via dell’alcol, l’abito pieno di spacchi che metteva in bella mostra le sue gambe chilometriche, il reggiseno inesistente… un look che non è passato certo inosservato, tanto che un passante le ha fatto degli apprezzamenti. E lei? Ha pensato bene di alzare il dito medio. Gli scatti “bollenti” della star di MTV hanno fatto rapidamente il giro del web, lasciando i fan a bocca aperta ma non più di tanto sorpresi dato che la bella Jemma Lucy è stata pizzicata molte volte in abiti striminziti, che non lasciavano nulla all’immaginazione, mentre compiva gesti quotidiani, incurante degli sguardi indiscreti dei passanti.