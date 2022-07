Il topless da urlo di Ilary Blasi infiamma il web: dove si trova in vacanza

Ascolta questo articolo

Neanche il tempo di diramare il comunicato ufficiale della fine del matrimonio ventennale con Francesco Totti, che già Ilary Blasi ha preso il volo: letteralmente, visto che è salita su un jet privato assieme ai figli Chanel, Cristian e Isabel e a sua sorella maggiore Silvia. Destinazione Tanzania, dove la famiglia orfana di Totti, rimasto a Roma, trascorrerà i prossimi giorni.

A documentare il viaggio in Africa ci ha pensato la stessa Ilary Blasi, che su Instagram ha pubblicato le foto del suo look pre partenza (firmato Gucci e dal valore di migliaia di euro) e dei tre figli mentre di spalle si dirigevano verso l’aereo già pronto in pista. Ma non è finita qui.

Ilary Blasi senza veli in Tanzani: lo scatto pubblicato su Instagram fa il giro del web

L’ormai ex moglie di Francesco Totti ha infatti documentato anche la prima giornata di vacanza, trascorsa tra animali esotici in un safari decisamente avventurosi. E poi, sorprendendo tutti quanti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 si è spinta oltre, sino a pubblicare una sua foto in topless.

Coperta solo da un paio di mutandine, Ilary Blasi si è immortalata seduta a bordo di una vasca idromassaggio immersa nel verde della Tanzania. La 41enne romana dà le spalle all’obiettivo, ma non basta a nascondere le sue forme longilinee e il sedere sempre perfetto, che l’ha resa famosa prima come modella e poi come letterina di Passaparola, storico programma condotto da Gerry Scotti.

Ovviamente lo scatto ha fatto il giro del web alla velocità della luce, scatenando numerose polemiche e aizzando gli haters che non hanno mai sopportato la Blasi. In tanti però rivendicano il suo diritto di vivere la vita come meglio crede, soprattutto in un momento così difficile come quello attuale. E forse è proprio per stare lontana dalle malelingue che Ilary ha scelto una meta insolita, dove il rischio di incontrare paparazzi e sguardi indiscreti è decisamente minimo!