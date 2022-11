Il terribile lutto di Jennifer Aniston: "Ti amerò fino alla fine"

Ascolta questo articolo

Terribile lutto per Jennifer Aniston, che ha annunciato tramite un post di Instagram la morte del suo amato padre, l’attore John Aniston. La star di “Friends” ha confermato la triste notizia lunedì 14 novembre, dichiarando che la morte dell’attore, noto per avere partecipato per anni alla soap “Il tempo della nostra vita” , è avvenuta venerdì.

L’attore veterano, che aveva 89 anni, era infatti noto non solo per la sua famosissima figlia, ma anche per aver interpretato Victor Kiriakis per quasi 40 anni, dal 1985 al 2022. Nel sul post tributo, la Aniston ha postato diverse immagini che la ritraevano insieme al padre a partire dalla sua infanzia. “Dolce papà…⁣ John Anthony Aniston“, ha scritto l’attrice nella didascalia “Sei stato uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato, librando nel cielo in pace e senza dolore. E l’11/11 non di meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero manterrà per sempre un significato ancora più grande per me ora”.

“Ti amerò fino alla fine dei tempi⁣” ⁣ Jennifer ha concluso nel commovente post, “Non dimenticare di visitare“. Oltre a Jennifer, John lascia anche il figlio Alex Aniston. La prima moglie di John Nancy Dow, madre di Jennifer, è morta nel 2016. John nacque nel 1933 a Creta, in Grecia, col nome Yannis Anastassakis. Due anni dopo, la sua famiglia emigrò in America dove cambiarono il cognome in Aniston.

In risposta alla sua scomparsa, i social ufficiali de “Il tempo della nostra vita” hanno pubblicato un video tributo che evidenzia il suo tempo trascorso nella serie, confermando che il suo ultimo episodio andrà in onda il 26 Dicembre in America . “I nostri cuori sono spezzati per la perdita del nostro amato membro della famiglia John Aniston”, è stata la dichiarazione condivisa su Twitter e Instagram. “Ti vogliamo bene John. La tua leggenda continuerà a vivere“.

John era stato recentemente premiato con un Daytime Emmys Lifetime Achievement Award per il suo ruolo di lunga data nella soap opera. Sebbene John non avesse partecipato alla cerimonia di giugno, Jennifer è apparsa virtualmente sul palco della premiazione per celebrare l’illustre carriera di suo padre. I suoi crediti come attore includono anche le serie televisive Search for Tomorrow, The West Wing, Una mamma per amica e Mad Men.