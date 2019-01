Il sito Vanityfair accusa Belen Rodriguez di utilizzare Photoshop: "Da loro non me lo sarei mai aspettata"

Belen Rodriguez è spesso accusata dai detrattori di ricorrere pesantemente all’uso del Photoshop, Vanityfair.it. ha addirittura intitolato un suo articolo “Belén Rodriguez si rilassa con Photoshop” riferendosi ad uno scatto che l’argentina ha condiviso sul suo profilo Instagram.

La foto in questione ritrae la showgirl sdraiata in sauna, abbronzata, sudata, rigorosamente in costume: secondo l’articolo osservando la foto si ha la sensazione che il soggetto sia esposto a una luce diversa rispetto allo sfondo e che l’immagine sia stata traslata su un fondale posticcio. A detta dell’autore, la posa poco naturale del gluteo sinistro conferma l’evidente artifizio.

Belen stavolta ha deciso di rispondere alle accuse e, con un velo di sarcasmo, ha spiegato il mistero dietro la foto incriminata: “Da Vanity Fair Italia non me lo sarei mai aspettata. Vi racconto come si fa, lo potete fare tutti. Basta sdraiarsi, assumere una posizione, della serie il caldo non mi infastidisce e mi sto quasi addormentando”. A seguire ha ironicamente sottolineato che è fondamentale mettere la pancia in dentro e seguire ulteriori altri accorgimenti: “E’ indispensabile per la riuscita della foto esporre la chiappa fuori dal gradino, così si vede bella tonda, senza subire lo schiacciamento inevitabile del legno. Ecco ragazze, segreto svelato! Provateci!”.

Il futuro televisivo di Belen Rodriguez

La Rodriguez, secondo le indiscrezioni di ‘Spy‘, potrebbe lasciare Mediaset, e dopo aver rifiutato il ruolo di giurata a ‘La pupa e il secchione’ e quello di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’ si dice in cerca di un programma tutto suo. La showgirl, pur essendo lieta di poter lavorare nei programmi di Maria De Filippi, da tempo aspetta un’opportunità che la consacri.

Maurizio Costanzo è intervenuto in merito allo scoop affermando che la tv italiana non può più fare a meno della Rodriguez e che, anche se attualmente non sono stati annunciati programmi che la vedono protagonista, l’argentina, secondo lui, saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa. “Ormai è diventata un’artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza”, ha chiosato il giornalista.