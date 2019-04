Il sesso secondo Vladi, Luxuria a Tinder Sorpresa

Dopo Taylor Mega e Nina Moric, è Vladimir Luxuria la protagonista del nuovo episodio di “Tinder e sorpresa“, la serie scherzo de “Le Iene” con l’inviata Mary Sarnataro, la quale fa aprire a Luxuria un profilo sulla app per incontri con un nome falso, Myriam. Mary e Vladimir scelgono di non specificare il fatto che Vladi sia una donna trans anche perché su tinder è prevista solo l’opzione binaria “uomo/donna”; nella descrizione del profilo però Vladi si definisce come “una donna con marcia in più“.

Dopo la registrazione arriva il passo fondamentale per il completamento del profilo Tinder: la scelta delle foto. Luxuria è uno dei volti più celebri della televisione italiana e il rischio che venga riconosciuta subito dagli utenti di Tinder è molto alto. Per ovviare a questo problema Mary escogita un travestimento da “sexy prof” per Vladi, completo di parrucca nera ed occhiali.

I match di Luxuria sono tre uomini desiderosi di conoscere la bella “prof Myriam” ma ignari del “sorpresone” (questa l’espressione usata da Mary che si riferisce evidentemente alla “marcia in più” di Luxuria) che li aspetta: parliamo di Giuliano, 45 anni, muratore; Raf, 51 anni, impiegato; Alessandro, 43 anni, titolare di negozio di abbigliamento.

Tutti e tre riconoscono Luxuria e rimangono molto perplessi di fronte al sorpresone: Giuliano sceglie di non mostrare il proprio volto che rimarrà oscurato, ma in compagnia dell’ex parlamentare si lascia andare a fantasie proibite, diventando lo slave di Vladi, a cui lecca addirittura i piedi.

Dopo aver partecipato al gioco Tinder sorpresa, Luxuria concede una bollente intervista alle Iene: 2 minuti di piccanti domande e risposte sulla vita sessuale della celebre trans italiana. Una delle curiosità principali dell’intervistatore riguarda le prefenze sessuali di Luxuria: come l’ex parlamentare ha capito di essere attratta dagli uomini e non dalle donne?

Vladimir confessa di aver provato entrambe le esperienze e scende in particolari che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, ecco le parole della trans sui suoi incontri femminili: “Io ci ho provato anche con le donne. Ci siamo baciati, anche con la lingua, poi le ho toccato il seno e subito mi è venuto un pensiero: “lo voglio pure io così!”.