Il ritorno di Sara Affi Fella: "Ho sbagliato tanto, ma oggi sono una persona migliore"

Sara Affi Fella, dopo un periodo di lunga silenzio, è ritornata a parlare. La ragazza in questi mesi ha passato un periodo molto brutto per aver creato un caso a “Uomini e Donne“. Infatti, durante il suo trono nella trasmissione di Canale 5, stava portando avanti una relazione “clandestina” con Nicola Panico.

In quel periodo non sono bastate le numerose scuse rilasciate su Instagram, ed a causa delle offese, ha dovuto cancellare il suo account social. Oggi, dopo un lungo periodo di assenza, decide di riaprire nuovamente il suo profilo. L’ex tronista tocca anche l’argomento di “Uomini e Donne“, dichiarando di aver imparato molto da quella vicenda.

Le parole di Sara Affi Fella

Appena riaperto il suo profilo Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne si dichiara felice e serena per il suo futuro, ammettendo però i suoi errori. Infatti, in passato, non ha mai nascosto di avere una dipendenza dalle telecamere. Proprio per questo motivo decise di continuare il suo trono nel dating show seppure era fidanzata con Nicola Panico.

Queste sono le parole rilasciate nelle storie di Instagram riportate da “Trash Italiano”: “Alla Sara di 6 mesi fa direi ‘A Sà non fa str*nzate!’ Ho sbagliato tanto, forse troppo. Oggi però mi sento una persona migliore. Ad oggi sono felice e serena. Alla nuova me auguro di essere felice come sono adesso, di credere sempre in se stessa e in quello che pensa. Dopo quello che mi è successo ho imparato che non sono sola, anzi ci sono tante persone che mi vogliono bene”.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Il Vicolo delle News“, l’ex tronista avrebbe trovato di nuovo l’amore con un calciatore, Francesco Fedato, classe ’92 e attaccante del Trapani in Serie C. Entrambi su Instagram avrebbero pubblicato un video su Instagram scrivendo reciprocamente le loro iniziali, pubblicando anche lo stesso sfondo.