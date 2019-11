Il ritorno della famiglia reale: Emanuele Filiberto di Savoia in Italia

Il figlio di Vittorio Emanuele e Marina Ricolfi Doria, Emanuele Filiberto di Savoia, ha annunciato, tramite la pubblicazione di un video sul suo profilo Facebook, il suo rientro in Italia. Il 16 novembre, infatti, l’uomo sarà presente a Vicoforte, cittadina in provincia di Cuneo, per la celebrazione del 150° anniversario dalla nascita di Vittorio Emanuele III, penultimo Re d’Italia.

Le spoglie di quest’ultimo sono state portate, con diverse polemiche, nel Santuario della Natività posto nella cittadina piemontese. Era il 17 dicembre 2017 quando, in concomitanza con il settantesimo anniversario della sua morte, la salma del penultimo Re d’Italia è stata riportata in terra d’Italia. L’uomo, che morì ad Alessandria d’Egitto, è stato portato nel santuario del monregalese a bordo di un aereo dell’aeronautica militare italiana, in luogo in cui adesso può riposare insieme alla regina consorte, Elena del Montenegro, arrivata dal cimitero di Montpellier solo due giorni prima di lui.

A scatenare le ipotesi più varie sono state proprio alcune dichiarazioni, piuttosto criptiche, lasciate da Emanuele Filiberto: l’uomo, infatti, attraverso Facebook, sostiene “il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale, con l’obbiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo“. Il messaggio, che appare se non altro piuttosto strano, potrebbe nascondere semplicemente una pubblicità per la sua nuova iniziativa commerciale.

Il Principe di Savoia, infatti, starebbe lanciando sul mercato una nuova linea di abbigliamento: l’annuncio, compreso di hashtag #adv (acronimo di advertising, pubblicità), rasenterebbe semplicemente un lancio pubblicitario, piuttosto che l’annuncio di un eventuale ritorno dei Savoia sulla scena politica dello Stivale.

Le celebrazioni, che avverranno a Vicoforte, vedranno quindi presenti Emanuele Filiberto e anche il cugino, Serge di Jugoslavia, mentre non si hanno notizie sull’eventuale partecipazione di Vittorio Emanuele e neppure di Marina Ricolfi Doria. A sostenere il nobile e personaggio televisivo sarà presente una truppa savoiarda.