Il ridimensionamento di Barbara D’Urso manda in crisi un suo ospite: "È depresso"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Come ci si poteva aspettare, il ridimensionamento di Barbara D'Urso nuoce, ovviamente sempre nel panorama televisivo e lavorativo, più ai suoi ospiti che alla stessa conduttrice. Infatti i tanti personaggi trash, che non valevano molto prima, ritorneranno nuovamente nel dimenticatoio e, nel loro piccolo, dovranno cercare nuovamente di trovare spazio in TV.