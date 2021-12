Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - Se non dovesse trattarsi di una mera diceria, il gesto peccherebbe di inutile opulenza agli occhi dei comuni mortali: la scelta di spedire le torte da Los Angeles a Londra con un jet privato, con tutte le attenzioni di cui avrebbero sicuramente bisogno per arrivare integre su un volo che di solito dura circa 10 ore, più il trasferimento dall'aeroporto al set, metterebbe in evidenza non solo la generosità dell'attore ma anche l'immagine di un divo capriccioso che sarebbe caduto in un'ostentazione che sembra superflua visto che, senza contare le spese del jet privato, solo in torte la spesa sarebbe di oltre 13.000 euro.